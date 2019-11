Memorie SanDisk in sconto Black Friday: SD, microSD e chiavette fino al 41%

E’ arrivato il momento di espandere la memoria del cellulare, della fotocamera digitale oppure di mettervi in tasca una chiavetta per i documenti da avere sempre a portata di mano.

E’ arrivato il momento, dicevamo, perché grazie al Black Friday di Amazon diverse soluzioni di questo tipo sono attualmente proposte con uno sconto che arriva anche al 41%. Sono di SanDisk, storico marchio statunitense che produce memorie flash da più di trent’anni, perciò soluzioni che risultano affidabili e, proprio per le offerte attuali, anche abbordabilissime.

Ad esempio si risparmiano quasi 12 euro (-25%) sull’acquisto della chiavetta USB da 128 GB, molto utile per avere in un pugno tantissimi file su cui poter lavorare da più dispositivi, tra casa e ufficio e non solo. La pagate 35,99 euro spedita.

La capacità è ottima per foto, video, documenti e quant’altro e le prestazioni sono di tutto rispetto: la spina è di tipo USB 3.1 Gen 1 e promette fino a 200 MB/s in lettura e fino a 150 MB/s in scrittura, risultando perciò fino a 35 volte più veloce rispetto alle unità USB 2.0. In termini pratici trasferisce un intero film in 4K in meno di 40 secondi oppure 1.000 fotografie in meno di un minuto.

Oppure per 69,99 euro spedizione compresa comprate una microSD da 400 GB, risparmiando praticamente quasi 50 euro (-41%). E’ molto comoda per espandere la memoria di smartphone e tablet Android, ma anche action camere e droni in quanto è realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme: è infatti impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X.

Promette fino a 160 MB/s di velocità in lettura e fino a 90 MB/s in scrittura, è di classe A2 ed è 4K UHD-readh, con classe di velocità UHS 3 e classe di velocità video V30.

Se invece vi serve una scheda di memoria per la reflex, c’è una SD da 128 GB in offerta a soli 30,99 euro spedizione inclusa, praticamente risparmiate 20 euro (-39%). Anche questa potete usarla con le reflex, perfino quelle tropicalizzate, visto che come la precedente è realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme (impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X).

Identiche anche le specifiche tecniche, tra 4K UHD-ready per scattare foto in modalità raffica, classe di velocità UHS 3 e di velocità video V30, mentre per la velocità di lettura la scheda tecnica parla di un massimo di 150 MB/s. In scrittura invece promette fino a 70 MB/s.