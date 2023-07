Mercato PC in leggera ripresa, bene Apple nel secondo trimestre

La lunga coda della crisi post pandemia si fa ancora sentire sul mercato dell’elettronica ed il settore informatico è largamente coinvolto nella riduzione di interesse e di acquisti ma si notano interessanti segnali di ripresa specie nei mesi recenti.

Le spedizioni di personal computer (PC) a livello globale sono infatti diminuite del 15% anno su anno nel secondo trimestre 2023 ma sono tuttavia cresciute dell’8% rispetto al trimestre precedente.

È quanto si evince da dati diffusi dagli analisti di Counterpoint Research, che mettono in risalto la buona “resilienza” da parte di Apple.

Per i Mac si evidenzia una crescita nelle spedizioni dell’8% rispetto allo scorso anno. La crescita registrata arriva dopo un secondo trimestre del 2022 relativamente basso e il merito va ai nuovi prodotti lanciati successivamente come i Mac Studio e i Mac Pro potenti e soprattutto il MacBook Air da 15″ lungamente atteso da chi cercava un portatile con grande schermo e (relativamente) bassa spesa.

Apple ha venduto 5,5 milioni di Mac nel secondo trimestre del 2023, in salita rispetto ai 5 milioni del secondo trimestre del 2022.

Come sempre, ricordiamo che – contrariamente ad altre società di analisi – Counterpoint non include i vari iPad nell’elenco dei “personal computer”, elemento che altrimenti comporterebbe un market share molto più elevato per Apple.

I livelli di scorte continuano a normalizzarsi per tutti nel secondo trimestre; si registra un declino complessivo a doppia cifra anno su anno, ma nel complesso secondo gli analisti la situazione sembra normalizzarsi.

“Il numero di spedizioni nel secondo trimestre può essere considerato come un primo segno di stabilizzazione nel mercato PC”, riferisce Counterpoint. “Per via dell’assenza di volani come fattore di crescita, ci aspettiamo una lieve ripresa nella seconda metà del 2023”.