Logitech ha comprato Loupedeck, concorrente di Elgato

Logitech International ha annunciato l’acquisizione di Loupedeck, startup con sede a Helsinki (Finlandia) nota per la realizzazione di console e software personalizzabili usati da streamer, creator e gamer, prodotti alternativi agli Stream Deck di Elgato.

“Migliorare l’esperienza di streamer, creatori di contenuti e giocatori è una passione condivisa da Loupedeck e Logitech. Insieme siamo concentrati sulla rimozione dele barriere per offrire loro la possibilità di creare, modificare e trasmettere in streaming senza limiti”, ha dichiarato Ujesh Desai, general manager di Logitech G. E ancora: “L’acquisizione aumenta il portafoglio di prodotti Logitech e accelera la nostra ambizione di rendere le tastiere, i mouse e gli altri prodotti più smart e contestualmente consapevoli, offrendo un’esperienza migliore a tutti gli utenti Logitech”.

Secondo Logitech, l’aggiunta dei prodotti di Loupedeck al suo portafoglio, valorizza la capacità di offrire esperienze “premium” e con la creazione di app di contenuti per tutti i tipi di creator, inclusi i gamer, livestreamer e altri creativi. L’obiettivo è anche quello di offrire un ecosistema completo con preset pronti all’uso e un abbinamento più stretto tra i dispositivi Loupedeck e la suite di applicazioni e servizi di Streamlabs.

Prodotti come la console Loupedeck Live S (199 €) e Loupedeck CT (499 €) permettono di controllare anche applicazioni come Lightroom, Photoshop, Illustrator e Final Cut. Le console sono utili ovviamente anche per streamer che possono gestire la trasmissione in diretta con grandi pulsanti personalizzabili. Logitech ha in altre parole acquistato una azienda con la quale potrà competere con il popolarissimo Stream Deck di Elgato.

“Loupedeck e Logitech condividono l’impegno nei confronti di creatori e streamer e ritengono che la creatività non abbia confini. Entrare a far parte di Logitech ci consente di elevare ciò che stiamo facendo ad un livello successivo e di ampliare esponenzialmente il nostro pubblico e il nostro impatto sul processo creativo” ha dichiarato Mikko Kesti, CEO di Loupedeck.

