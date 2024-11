Black Friday, sconti avviatori Noco made in USA per la batteria dell’auto che fa le bizze

Pubblicità

Se avete un’automobile o una moto, probabilmente dovreste avere in macchina anche un avviatore di emergenza e non c’è un posto migliore di Amazon per comprare uno affidabile e a buon mercato specialmente in questo periodo di Black Friday.

Oggi in particolare trovate in sconto tutti gli avviatori di Noco, un marchio primario nel campo, tra i quali ve ne segnaliamo due: NOCO Boost GB40 a 91,9€ e NOCO Boost GB70 a 179,99€. prezzi che sono in entrambi i casi il minimo storico.

Un avviatore a batteria, lo diciamo per chi fosse digiuno sull’argomento, nascono per essere tenuti sempre a portata di mano, in casa o in garage, per essere usati nel caso la vettura dovesse avere dei problemi all’accensione. La sua particolarità è che avendo una batteria al litio al suo interno non necessita di essere collegato alla corrente elettrica. Basta ricaricarlo e collegarlo seguendo le istruzioni.

Tra le particolarità degli avviatori Noco ci sono diversi sistemi di sicurezza che impediscono di fare errori nel processo di collegamento. Sono dotati di tecnologia anti-scintilla e protezione da inversione di polarità e funzionano anche come torcia a LED o luce di emergenza.

Ricaricano smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di porte USB. Nella confezione si trovano sempre morsetti con punta affusolata, cavo di ricarica micro USB, custodia in microfibra e manuale di istruzioni.

Noco è un’azienda americana che si fregia dello slogan “orgogliosamente disegato negli USA”. Oltre allo slogan c’è anche sostanza perchè i suoi avviatori sono considerati tra i migliori in assoluto per affidabiltà e qualità.

Il Noco Bost GB40

Noco BoostGB40 si distingue per essere compatto ma potente da 1000 ampere può avviare in sicurezza una batteria scarica in pochi secondi. Offre fino a 20 avviamenti con una singola carica grazie alla batteria da 24 watt-ora ed è progettato per veicoli con motori a benzina fino a 6,0 litri o diesel fino a 3,0 litri. È quindi perfetto per automobili di qualunque tipo.

Funziona anche come power bank portatile con una torcia LED integrata. Carica smartphone, tablet e altri dispositivi USB in movimento grazie alla torcia LED da 100 lumen con sette modalità, inclusi strobo d’emergenza e SOS.

Si ricarica in sole 3 ore da qualsiasi porta USB, mantenendo il 70% della carica per fino a un anno. Pesa appena 900 grammi,

Nella confezione abbiamo l’avviatore di emergenza GB40, morsetti booster resistenti, caricatore da auto 12V, cavo di ricarica USB e una borsa in microfibra per il trasporto.

Questo avviatore costerebbe 129,99€. Nei giorni scorsi è sceso fino a 113€, ma oggi a 91,99€ è al minimo storico.

Noco Boost GB70

Il Noco Boost GB70 si colloca su una fascia di prezzo superiore ma anche la potenza è largamente superiore. Ha uno spunto da 2000 ampere e può avviare in sicurezza una batteria scarica in pochi secondi con la sua batteria da 56 Watt-ora. Offre fino a 20 avviamenti con una singola carica ed è progettato per veicoli con motori a benzina fino a 8,0 litri o diesel fino a 6,0 litri. Si tratta quindi di un avviatore studiato per batterie di furgoni e pick up con motori molto potenti.

Anche qui l’avviato può funzionare come power bank e da torcia LED integrata da 400 lumen. La torcia ha sempre sette modalità, inclusi strobo d’emergenza e SOS.

Nonostante l’elevata capacità, si ricarica in sole 6 ore da qualsiasi porta USB, mantenendo il 70% della carica per fino a un anno. Pesa 2260 grammi. Nella confezione ci sono morsetti booster resistenti, connettori e cavo XGC, cavo di ricarica USB e una borsa in microfibra per il trasporto.

Si tratta do uno degli avviatori più potenti di Noco (sopra c’è solo il GB150). Costerebbe 255€ €, è sceso intorno a 235 € nei giorni scorsi. Oggi lo pagate solo 179,99€.