Mercury X32G, router WiFi 6 per Internet al massimo delle prestazioni

Chi vuole ottenere il meglio dalla connessione a Internet deve necessariamente affidarsi ad un buon router con WiFi 6: sul mercato ce ne sono diversi e tra questi, al momento è possibile acquistare con un piccolo sconto il Mercury X32G.

Non è di quei router da posizionare in bella vista in salotto perché esteticamente si può sicuramente desiderare di meglio: le sue 8 antenne lo fanno sembrare infatti un ragno capovolto (con ingombri intorno ai 42 x 21 x 17 centimetri), con un design che effettivamente si avvicina molto di più ai router generalmente progettati per il gaming.

Ma le 8 antenne gli sono appunto necessarie per garantire prestazioni che difficilmente riusciamo ad ottenere su altri router generici e di vecchia generazione: la scheda tecnica parla di una trasmissione massima di 2.402 Mbps che – dicono – rappresentano un aumento della velocità del 38,6% rispetto al WiFi 5.

E poi ci sono tante tecnologie che migliorano – e non poco – la navigazione ad Internet e più in generale l’esperienza d’uso. Ad esempio c’è la tecnologia TWT che non solo fa risparmiare energia ma dicono prometta un prolungamento nella vita delle batterie dei dispositivi collegati, come appunto smartphone, tablet, computer portatili e via dicendo.

E poi c’è la tecnologia IPv6, la crittografia di livello WPA3 e tanti altri piccoli accorgimenti che mirano a ridurre al minimo le interferenze e migliorano l’efficienza della comunicazione tra i dispositivi.

Chi vuole trova comunque sul retro anche quattro prese Ethernet di tipo RJ45 a 1.000 Mbps per collegare altrettanti dispositivi a Internet tramite il più tradizionale cavo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in atto un piccolo sconto: invece di 105,53 € potete comprarlo per 100,87 €.

