Meta vi risparmia la faccia nelle videochiamate con avatar animati

Tutti lo pensano ma nessuno lo dice, le videochiamate piacciono a pochi, perché impongono spesso di rendersi presentabili, quando basterebbe invece rispondere al telefono solo tramite voce: Meta sembra voler porre un rimedio a questo, introducendo uno strumento per mettere avatar animati al posto del viso dell’utente nelle videochiamate con Messenger e Instagram.

Gli avatar in stile cartoon seguono i movimenti degli occhi, della bocca e riproducono le espressioni dell’utente in tempo reale. Il colosso dei social presenta questa innovazione come una “terza opzione” che si posiziona tra una chiamata solo audio e una videochiamata completa.

Si potrà partecipare a conversazioni video, ma gli altri partecipanti vedranno un avatar, permettendo così all’utente di indossare “una maschera”, e di non mostrare neppure la casa in disordine sullo sfondo. La funzione è ora disponibile per gli utenti di Messenger e Instagram.

Meta ha concentrato sempre più l’attenzione sul suo sistema di creazione degli avatar, annunciando di recente che gli utenti hanno già creato oltre un miliardo di questi personaggi animati. I nuovi avatar forniscono una rappresentazione digitale quasi perfetta del proprio viso e di parte del corpo. Inizialmente sviluppato per applicazioni di realtà virtuale, il sistema si è poi esteso agli smartphone e ad altre piattaforme.

È interessante notare che il creatore di avatar permette di aggiungere anche delle gambe al proprio alter ego digitale, anche se queste non saranno visibili durante le videochiamate.

Meta afferma di lavorare costantemente per migliorare il sistema di creazione degli avatar, con l’introduzione di animazioni sempre più realistiche e dettagliate in futuro. Inoltre, non viene imposto che l’avatar digitale debba assomigliarvi necessariamente, quindi sarà possibile sbizzarrirsi e creare gli avatar più strambi per videochiamare altre persone.

