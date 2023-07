Il reddito Apple è più che raddoppiato in cinque anni

Mentre i principali marchi e costruttori di computer PC Windows vendono hardware e software, la multinazionale di Cupertino vende agli utenti esperienze: secondo un analista questa è la differenza che ha permesso ad Apple di più che raddoppiare il reddito netto negli ultimi 5 anni, con una crescita del 106,4%.

Lo dicono i numeri: nel 2018 il reddito netto di Apple è stato di 59,5 miliardi di dollari, progressivamente aumentato negli anni successivi fino ad arrivare a ben 99,8 miliardi di dollari nel 2022.

Le vendite sono aumentate con il rilascio di numerosi prodotti, tra cui vengono citati iPhone 14 e iPhone 13, Apple Watch, AirPods Pro, nuovo iPad 10,9”, Mac Studio, MacBook Air M2 e altri ancora. Per l’analista Edith Reads di StockApps il vantaggio competitivo di Apple è nella qualità dei suoi prodotti e nell’esperienza utente superiore.

«L’acquisto di un prodotto Apple è molto più che avere un dispositivo o un software; porta un senso di privilegio, lusso e tutta un’altra esperienza. I loro prodotti hanno resistito alla prova del tempo e continueranno a farlo con l’ingegno e l’innovazione come priorità per Apple». In questo articolo riportiamo un grafico di Statista che mostra la crescita del reddito Apple fino al 2022.

Il report rileva che nell’anno da settembre 2021 al 2022 le vendite nette di iPhone hanno contribuito fino al 52% del fatturato complessivo del colosso di Cupertino. Secondo gli ultimi dati di mercato IDC relativi al secondo trimestre di quest’anno Apple insieme ad HP è l’unico costruttore a non registrare un calo a doppia cifra.

Anzi, il numero dei Mac venduti sale a 5,3 milioni rispetto ai 4,8 milioni del 2022, un aumento del 10,3% anno su anno e una quota di mercato in aumento all’8,6%. Apple presenterà il 3 agosto i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2023.

