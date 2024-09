Meta Connect, cosa aspettarsi dall’evento dedicato a AR e AI

Pubblicità

Meta Connect, l’evento annuale autunnale di Meta che quest’anno si terrà il 24 e il 25 settembre, conosciuto in precedenza come Oculus Connect e, successivamente, Facebook Connect, continua a essere una vetrina cruciale per le innovazioni nel campo della realtà virtuale e della realtà aumentata. L’edizione del 2024 sarà certamente ricca di dispositivi e tematiche e si prevede che possa concentrarsi su due temi principali: l’intelligenza artificiale e l’AR.

Si tratta di tecnologie in cui Meta mira a competere come uno dei principali attori e protagonisti. Non a caso dopo il lancio degli occhiali Vision Pro di Apple, che ha temporaneamente riacceso l’interesse per l’AR, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, sarà certamente ansioso di presentare i suoi piani per rendere l’AR una realtà concreta.

Anche se Zuckerberg non spinge più sul concetto di metaverso come in passato, soprattutto dopo il rebranding della sua azienda, l’unione tra i mondi AI e AR rappresenta una strada certamente da praticare.

Cosa presenteranno al Meta Connect

Tra le novità più attese dell’evento ci sono gli occhiali AR di Meta, nome in codice Orion. Dopo aver abbandonato lo sviluppo di un costoso visore per realtà mista che avrebbe dovuto competere con il Vision Pro di Apple, Meta si sta concentrando su questi occhiali AR.

Si tratta di un dispositivo che somiglia a un paio di occhiali tradizionali, seppur con montatura spessa. Sono stati già avvistati in qualche foto e confermati dallo stesso CEO.

A differenza del Quest 3, che copre completamente la vista dell’utente e utilizza delle telecamere per mostrare una versione a bassa qualità del mondo reale, gli Orion permetteranno di vedere la realtà come con un normale paio di occhiali, sovrapponendo però immagini olografiche alla visione del mondo reale, in modo simile a dispositivi come Magic Leap e HoloLens di Microsoft. Tuttavia, una differenza chiave sarà la maggiore leggerezza e maneggevolezza di questi occhiali rispetto ai concorrenti.

Nuovi Ray-Ban

Secondo una roadmap trapelata, Meta prevede di lanciare nel 2025 una nuova versione degli occhiali smart Ray-Ban, con un piccolo schermo integrato oltre alla fotocamera, agli altoparlanti e al microfono già presenti.

Successivamente, nel 2027, quindi lontani dalla presentazione ormai prossima, è previsto il lancio dei primi veri occhiali AR per i consumatori. È probabile, tuttavia, che al Meta Connect di quest’anno venga presentato un dispositivo concettuale simile, come Apple ha fatto con il Vision Pro, per dare modo agli sviluppatori di iniziare a creare esperienze AR sulla piattaforma di Meta.

Oltre agli occhiali AR, ci si aspetta anche il lancio di una versione più economica del visore Quest 3, chiamata Quest 3S, che dovrebbe posizionarsi su una fascia di prezzo compresa tra i 300 e i 400 dollari.

Nonostante il prezzo ridotto, il Quest 3S offrirà un’esperienza simile al fratello maggiore. Meta, inoltre, potrebbe anche lanciare alcune versioni del visore senza controller, per ridurre ulteriormente il prezzo.

Un altro elemento chiave dell’evento sarà l’integrazione sempre più profonda dell’AI con gli occhiali Ray-Ban a gennaio, così da permettere all’utente di chiedere informazioni su oggetti o luoghi osservati, oppure di ottenere traduzioni al volo.

Potrebbero esserci ulteriori sorprese al Meta Connect 2024, ma in sintesi sarà l’occasione per il colosso per mostrare al grande pubblico come intende proseguire la sua visione legata alla realtà aumentata, intelligenza artificiale e virtuale.