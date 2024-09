visionOS 2 disponibile per Apple Vision Pro, cosa cambia

Pubblicità

Oltre agli aggiornamenti di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, ecc., Apple ha rilasciato anche l’aggiornamento a visionOS 2 per Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro – che per il momento non è ancora i vendita in Italia – si arricchisce di nuove capacità tra cui un nuovo modo di trasformare le classiche foto in “foto spaziali”, nuovi gesti per muoversi nell’interfaccia di visionOS, e nuove opzioni per chi sviluppa app di spatial computing.

Con visionOS 2, l’utente può rivivere i bei momenti del passato creando foto spaziali direttamente dalla propria libreria nell’app Foto. visionOS usa funzionalità di machine learning per trasformare le immagini 2D in foto spaziali che prendono letteralmente vita su Apple Vision Pro. L’utente può condividere le proprie foto spaziali con altre persone che hanno Apple Vision Pro, o usare SharePlay nell’app Foto con il proprio profilo spaziale (Persona) e godersi panorami, video spaziali e altro come se ci si trovasse tutti nello stesso spazio fisico.

Registrando video spaziali su Apple Vision Pro e iPhone 15 Pro o seguenti, l’utente può dare vita a momenti speciali e riviverli come se tornasse indietro nel tempo

Nuovi gesti delle mani e funzioni per la produttività

Con visionOS 2, navigare attraverso i contenuti in Apple Vision Pro è ancora più semplice e veloce, dall’accesso alle funzioni principali con nuovi gesti delle mani, al passaggio alle viste più usate come la schermata Home e il Centro di Controllo. Nuovi gesti permettono di vedere informazioni a colpo d’occhio, come l’ora e il livello di carica della batteria, e svolgere azioni come regolare il volume.

Lo schermo virtuale del Mac ofrfe una risoluzione maggiore e dimensioni più grandi, permettendo di creare un display ultra ampio equivalente a due monitor 4K affiancati.

visionOS 2 aggiungee il supporto al mouse, e Apple Vision Pro mostra la Magic Keyboard fisica dell’utente, anche mentre si trova in un Ambiente o usa un’app in modo immersivo.

In visionOS 2 l’utente può personalizzare la vista Home riorganizzando le app e posizionandole dove preferisce, anche quelle per iPhone e iPad compatibili.

Con l’aggiunta del supporto per i tragitti in treno nella modalità Viaggio, l’utente può usare le sue app preferite anche quando è in movimento, ed entrare virtualmete in un Ambiente come Bora Bora per trasformare il contesto fisico che lo circonda. Quando si vuole condividere il proprio Apple Vision Pro con altre persone, è possibile aggiungerle come Utente ospite e salvare i dati relativi a occhi e mani per 30 giorni.

Strumenti per gli sviluppatori

visionOS 2 include nuove API e framework per gli sviluppatori che semplificano la creazione di app e giochi. Anche HealthKit è disponibile per Apple Vision Pro, offrendo agli sviluppatori nuovi modi per creare esperienze di fitness e salute.

