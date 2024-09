Tutte le novità per Airpods Pro 2 che trovare su iOS 18

Pubblicità

iOs 18 è finalmente disponibile. Il nuovo sistema operativo porta diverse novità a tutti gli iPhone, le presentiamo qui. Ma ci sono importanti nuove funzioni dedicate al mondo dei dispositivi, e non parliamo solo di Apple Watch ma anche degli Airpods Pro 2.

Gli auricolari, nella loro versione Pro 2 erano stati parte dell’evento della WWDC dove erano state, appunto presentate le funzioni del firmware dipendenti di iOS 18.

In particolare «gli AirPods – era stato detto – trasformeranno il modo in cui le persone interagiscono con Siri, rispondono alle telefonate di amici e persone care, e si immergono nei loro giochi preferiti».

In quel momento, alla presentazione di iOS 18, non si parlava ancora di nuovi Airpods 4 ma solo di Airpods Pro 2. Ora sappiamo che alcune (non tutte) le novità presentate a giugno sono disponibili anche su Airpods 4 ANC, ma l’aspetto di maggior interesse è nel fatto che se avete gli auricolari di due anni fa, questi grazie ad iOS 18 non solo pareggiano ma superano i più recenti.

Vediamo quali sono le nuove funzioni che arrivano per Airpods Pro 2 e a che cosa servono.

Interazioni con Siri

Chi ha gli AirPods Pro 2 (qui un confronto con i nuovi modelli), potrà ora gestire le segnalazioni di Siri con un gesto. In pratica gli auricolari grazie all’accelerometro sapranno se vogliamo o no parlare con chi ci sta chiamando. Come? Scuotendo la testa in avanti in segno di assenso, oppure facendo “no” con il capo quando Siri ci segnala che sta arrivando una telefonata.

Si tratta da una parte di una comodità dall’altra di un modo per essere discreti e più comodi visto che non serve né “parlare” con Siri né toccare gli auricolari o usare il telefono.

Sfruttando il machine learning sul chip H2, Siri Interactions consente anche interagire con i messaggi, gestire le notifiche e molto altro, sempre solo con i gesti.

Audio adattivo regolabile

L’audio adattivo, la funzione che permette di avere l’ANC solo quando c’è un elevato rumore intorno a noi è stata resa più flessibile. Nei settaggi abbiamo infatti un cursore a tre livelli: meno rumore, default e più rumore. Il sistema sarà insomma sempre adattivo ma permette una maggior personalizzazione.

In pratica possiamo avere il livello standard di trasparenza oppure una elevata trasparenza (ascoltare più suoni) o una elevata cancellazione del rumore. Ovviamente potremo sempre spegnere del tutto questa funzione e abilitare semplicemente la riduzione de rumore.

Isolamento vocale

Gli AirPods Pro 2 ottengono la modalità “Isolamento vocale”, già attiva su Mac, iPhone e iPad e in arrivo anche sul nuovo Apple Watch 10. Questa funzione operava con gli Airpods ma solo con il microfono integrato nei vari dispositivi.

Si tratta di un sistema capace di filtrare perfettamente il rumore ambientale così che la voce di chi parla si sentirà sempre in modo nitido, anche negli ambienti rumorosi o quando c’è molto vento.

Qui entra in azione il machine learning che isola la voce di chi parla, ne migliora la qualità ed elimina i rumori di fondo particolarmente forti per chi ascolta, come il vento o il rumore del traffico. Ma sono bloccati anche altri rumori come o scroscio della pioggia, il suono della TV, il chiacchericcio intorno a noi.

Migliori per i giochi

Gli AirPods migliorano anche la loro identità di compagno per il gaming. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa è disponibile anche negli auricolari.

Apple promette anche un ridotta latenza utile per i giochi. Sempre nel contesto dei giochi si potrà avere audio di chat più chiaro, risposta a 16-bit e 48kHz e la capacità di apprendere il livello di volume preferito e di aggiustarlo in accordo agli usi precedenti.

Funzione di apparecchio acustico

Gli Airpods Pro 2 (e solo loro) sono stati recentemente approvati come apparecchi acustici. Il “bollino” arriva dalla Food and Drug Administration che offre l’approvazione ufficiale come apparecchio medicale a favore di chi ha problemi di udito.

Grazie ad essa gli Airpods Pro 2 possono amplificare alcuni suoni (es. le voci), e ridurne allo stesso tempo altri (es. i rumori ambientali) creando un profilo uditivo personalizzato dopo aver avviato un test dedicato nell’app Salute.

Al momento la funzione “Apparecchio acustico” non è ancora operativa. Arriverà prima in USA e poi “in autunno” in oltre 100 paesi, probabilmente in concomitanza con il rilascio di iOS 18.1, anche se non è chiaro se l’approvazione sarà in un solo blocco e se tra questi paesi ci sarà anche l’Italia.

In conclusione

In conclusione le nuove funzioni introdotte da iOS 18, funzione apparecchio acustico a parte, sono presenti su tutti gli Airpods oggi in vendita. Ma l’aspetto di maggior interesse è che sono disponibili anche per i possessori di Airpods Pro 2.

Gli Airpods Pro 2 costano 279 € ma su Amazon si comprano spesso in sconto (229 € nel momento in cui scriviamo)

Gli Airpods 4 con cancellazione attiva del rumore costano 199 €

Gli Airpods 4 costano 149 €

In attesa di provare gli Airpods 4, sembra quindi di poter consigliare ai prezzi attuali l’acquisto di Airpods Pro 2 che con 30 € offrono tutte le stesse funzioni degli Airpods 4 ANC aggiungendone diverse altre, ad un prezzo solo di poco superiore. Questo almeno funo a quando non arriveranno sconti anche sugli Airpods 4.,