Disponibile il visore Meta Quest 3

Meta ha annunciato il visore Meta Quest 3, promettendo esperienze in realtà mista con il “dispositivo più potente di sempre”.

Il visore di Meta ha un costo di 549,99€ (per la versione da 128GB), un prezzo decisamente inferiore rispetto a quanto previsto da Apple per il Vision Pro che dovrebbe arrivare il prossimo anno.

Tra le peculiarità di Quest 3, uno Snapdragon XR2 Gen 2 con GPU che promette “caricamenti più rapidi” ed “esperienze di gioco più fluide” rispetto a Meta Quest 2.

2 fotocamere RGB da 18 PPD offrono una risoluzione 10 volte superiore a quella di Quest 2 e 2 volte superiore a quella di Quest Pro in modalità pass-through. Il visore offre una vista a colori e di alta qualità di quello che circonda l’utente, che può vedere oggetti virtuali comparire nello spazio reale. La proiezione della profondità e la mappatura della stanza consentono di muoversi e interagire con personaggi od oggetti virtuali nella stanza.

Sul versante audio sono presenti altoparlanti stereo con audio spaziale 3D. La RAM è di 8GB. Per quanto riguarda la risoluzione del display parliamo di 2064 x 2208 pixel per occhio, indicata come “a risoluzione migliore di qualsiasi dispositivo Quest”. La frequenza di aggiornamento del display 4K è 90 Hz e sono supportati i 120 Hz in via sperimentale.

Per quanto riguarda campo visivo, abbiamo 110 gradi in orizzontale e 96 in verticale. Lenti Pancake promettono un profilo ottico più sottile rispetto a Quest 2 senza la maschera, con una visione più nitida del 25% nel campo visivo centrale (e del 70% circa a livello periferico), riducendo artefatti luminosi.

Non è supportato il tracking degli occhi mentre una tecnologia tattile variabile denominata TruTouch permette di toccare, muoversi e reagire in modo realistico all’interno degli ambienti virtuali.

Sensori seguono i gesti dell’utente grazie a 4 fotocamere IR e 2 RGB permettendo di esplorare la VR senza usare controller: basta muovere le mani per toccare, scorrere, navigare e giocare.

Secondo Meta (qui i dettagli) sono più di 500 i titoli in grado di offrire esperienze (giochi, fitness, intrattenimento vario). Con un abbonamento è possibile ottenere 2 titoli ogni mese (inclusi con l’acquisto di Quest 3 da 512 GB).

La durata della batteria è indicata fino a 2,2 ore di utilizzo in media; per la ricarica servono circa 2,3 ore on l’adattatore da 18 W (solo visore). Il visore pesa 515 grammi.

I pre-ordini sono già attivi sul sito Meta; le consegne sono previste per ottobre.