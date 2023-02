Meta aprirà Horizon Worlds ai minori a marzo

Al momento solo i maggiorenni possono iscriversi al social VR Horizon Worlds di Meta (Facebook), ma secondo il Wall Street Journal anche i minori di 18 anni potrebbero presto poter accedere al servizio.

Secondo quanto riferito, Meta sta aprendo la sua esperienza social di realtà virtuale agli utenti più giovani, con età compresa tra 13 e 17 anni già a marzo prossimo, come parte dei suoi sforzi per aumentare il numero di utenti della piattaforma e migliorare la fidelizzazione degli utenti. La testata statunitense riferisce di aver visto le informazioni in una nota intitolata “Obiettivi e strategia di Horizon nel 2023”.

Nella nota, secondo quanto riferito, il colosso dei social di Zuckerberg precisa che gli utenti più giovani sono i “veri cittadini digitali del metaverso” e che Meta deve assicurarsi di servirli affinché il social possa avere successo.

Non viene specificato quale esperienza verrà offerta ai minori e come il social tutelerà i giovani utenti: Oltre ad accogliere gli adolescenti più giovani in Horizon worlds, Meta mira a far crescere gli utenti attivi mensili a 500.000, dagli attuali 200.000, entro la prima metà dell’anno.

A quanto pare Horizon Worlds ha avuto un tasso di fidelizzazione dell’11% a gennaio, il che significa che solo un utente su nove è tornato a godere dell’esperienza il mese successivo. Meta spera di raggiungere questi obiettivi migliorando l’affidabilità e le prestazioni del servizio ed eliminando i bug che possono influenzare il divertimento dei cittadini virtuali.

L’azienda mira a rilasciare 20 nuove esperienze Horizon Worlds progettate da studi di terze parti nel tentativo di conquistare più persone possibile. Inoltre, a quanto pare, il colosso spera di rendere la piattaforma VR social molto più accessibile lanciando una versione web per dispositivi mobili e desktop entro giugno.

Meta ha già parlato in passato della versione web, ma l’azienda ha mancato il suo obiettivo di lancio iniziale, previsto per l’anno scorso. Quest’anno non solo spera di lanciare la versione web di Horizon Worlds entro i prossimi mesi, ma sta anche cercando di avere fino a 150.000 utenti mensili cross-screen nella prima metà del 2023.