Meta segna il suo miglior trimestre dal 2021

Meta ha appena concluso il suo miglior trimestre dal 2021, nonostante continui a perdere ingenti quantità di denaro nel metaverso. Infatti, l’azienda ha dichiarato di aspettarsi di perdere ancora di più nei prossimi anni in quel settore.

Reality Labs, la divisione di Meta responsabile dei progetti di realtà virtuale e aumentata, ha perso 3,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2023 e ha generato solo 276 milioni di dollari di ricavi, secondo l’ultimo rapporto sugli utili dell’azienda. E l’azienda, ancora una volta, ha dichiarato di aspettarsi un aumento delle spese nel metaverso. La CFO Susan Li ha affermato che Meta prevede che le perdite di Reality Labs aumenteranno in modo significativo rispetto all’anno scorso, quando l’azienda ha perso oltre 13 miliardi di dollari per questi sforzi.

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha cercato di minimizzare l’importanza delle perdite: “rimaniamo pienamente impegnati nella visione del metaverso”, ha detto durante la conferenza sugli utili dell’azienda. Inoltre, quando gli è stato chiesto di fornire ulteriori dettagli sulle spese nel metaverso dell’azienda, ha fatto riferimento all’imminente lancio del visore Quest 3, che avverrà durante l’evento Connect di Meta a settembre:

Questo sarà il visore più grande che abbiamo lanciato dal 2020. Ci sono semplicemente molte spese legate al suo lancio sul mercato

Trimestre da record per Meta

A parte il metaverso, è stato un trimestre altamente positivo per Meta, che ha riportato ricavi per 32 miliardi di dollari, un aumento dell’11% rispetto all’anno scorso. Zuckerberg ha elogiato i Reels, che ora registrano 200 miliardi di visualizzazioni al giorno su Facebook e Instagram, grazie all’enfasi rinnovata dell’azienda sulle raccomandazioni basate sull’intelligenza artificiale. Ha anche evidenziato il recente lancio di Threads e il modello linguistico Llama 2 dell’azienda.

Sebbene i dati di analisi preliminari abbiano suggerito un calo significativo dell’interesse per Threads dal suo lancio, Zuckerberg ha detto che l’azienda sta vedendo più persone tornare ogni giorno più di quante il CEO si aspettasse e che lo stesso Zuckemberg vede una possibilità per l’app di raggiungere “centinaia di milioni” di utenti in futuro.

Meta ha anche confermato che la maggior parte dei licenziamenti, che hanno portato all’eliminazione di oltre 20.000 posti di lavoro dall’autunno scorso, sono stati “sostanzialmente completati”. Lo stesso ha precedentemente definito il 2023 come l'”anno dell’efficienza” per Meta, per via delle riduzioni di personale e grazie alla razionalizzare della struttura gestionale dell’azienda.