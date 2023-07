Ciabatta multipresa con USB-C, ottima in cucina

Di stazioni di ricarica ne esistono a bizzeffe ma pochissime possono risultare davvero efficienti come quella di LDNIO che vi segnaliamo in questo articolo. Non presenta migliaia di porte e ingressi ma per alcune caratteristiche il suo impiego risulterà particolarmente efficace in cucina, in soggiorno e in qualche ufficio.

Il suo maggiore punto di forza sta nel cavetto per l’alimentazione: è infatti lungo appena 5 centimetri, abbastanza da garantire una buona flessibilità dell’accessorio ma anche sufficientemente corto per far sì che la si possa appendere alle prese a cui si può collegare.

Occupando una spina Schuko va ad aggiungerne due, sempre di tipo Schuko, con interruttore indipendente in modo da poter regolare l’accensione degli elettrodomestici collegati in base alla necessità (come una caffettiera e una impastatrice planetaria), insieme ad una serie di porte USB, anche queste regolate da un pulsante, con cui poter alimentare uno speaker Smart e ricaricare telefoni, tablet e quant’altro.

Nello specifico presenta una porta USB-C da 20 Watt, una USB-A (in verde) che spinge fino a 18 Watt e altre due USB-A (in arancione) che viaggiano fino a 12 Watt, tutte ovviamente accompagnate dalle più recenti tecnologie Quick Charge e Power Delivery, quindi sono perfettamente in grado di riconoscere il dispositivo collegato e regolare la potenza di ricarica.

Come dicevamo si tratta di un 6-in-1 particolarmente comodo in diversi contesti perché con un cavo così corto e flessibile si può facilmente appendere alla presa Schuko in cucina oppure in punti scomodi come dietro un divano o su una scrivania vicinissimi alla presa elettrica.

Non ci saranno problemi neppure con interruttori e prese adiacenti in quanto la stazione di ricarica non andrà ad ostruirli. Il tutto mantenendo un certo ordine perché, proprio perché corto, non c’è bisogno di arrotolare o instradare il cavo in qualche modo.

Per farvi infine un’idea degli ingombri che va ad occupare la stazione di ricarica sappiate che indicativamente siamo sui 15 x 9 x 4 centimetri.

Dove si compra e quanto costa

Se vi interessa la potete comprare su Amazon, dove viene proposta a 30,99 €.