Mi Electric Scooter Pro 2 al prezzo minimo su Amazon: 449 €

Dopo lo sconto eBay di cui abbiamo dato conto ieri, lo Xiaomi Mi Scooter Pro 2 E si acquista anche su Amazon in sconto: 449 euro

Come abbiamo già spiegato, il Mi Electric Scooter Pro 2 è uno dei monopattini più interessanti degli ultimi mesi per materiali e prestazioni. Può raggiungere una velocità massima di 25 km/h con un’autonomia di 45 km. Merito del motore brushless da 300W che fornisce potenza necessaria per superare fino al 20%. Il display LCD permette di monitorare la velocità in tempo reale, le modalità di guida, il livello della batteria e molto altro ancora.

Ottima la struttura interamente in alluminio. In particolare ha una camera d’aria da ben 8,5 pollici, così da permettere un percorso agevole anche sulle strade più accidentate. Non manca uno sguardo alla sicurezza con un doppio sistema di frenata, così come la presenza di catarifrangente anteriore, posteriore e laterale e un fanale frontale da 2W per migliorare la visibilità. Comodo anche da trasportare, magari nel bagagliaio di una vettura, ma anche a meno, dato che pesa poco più di 14 chilogrammi.

costerebbe 479 euro. Amazon lo sconta a 449 euro. Si tratta di qualche decina di euro in più del prezzo eBay (416 euro), ma chi preferisce i servizi di Amazon ha comunque un buon prezzo.

