Apple cambia l’emoji delle cuffie in stile AirPods Max

Provate a cercare l’emoji delle cuffie su iPhone e poi confrontatela con l’immagine che trovate allegata in questo articolo, che rappresenta il nuovo disegno della medesima icona che sarà introdotto con iOS 14.5 ora in versione beta, ma in arrivo per tutti questa primavera. Notato qualcosa? Si passerà da una rappresentazione generica dell’emoji delle cuffie a un prodotto che abbiamo imparato a conoscere da qualche mese: gli AirPods Max.

Con il prossimo aggiornamento del sistema operativo di iPhone e iPad, Apple ha deciso di modificare l’aspetto di una emoji allineandolo a quello delle nuove cuffie di Apple disponibili da dicembre 2020 che, sebbene siano state recensite positivamente, il prezzo con cui vengono attualmente commercializzate ha alimentato non poche critiche, alcune delle quali condivise dalla nostra redazione (per saperne di più, date un’occhiata alla nostra recensione).

Non che debba stupire: anche le attuali emoji dell’orologio, dello smartphone, di mouse, tastiera e computer assomigliano in maniera più che voluta ai rispettivi prodotti di Apple, quindi si tratta più che altro del proseguimento nella stessa direzione già intrapresa con gli aggiornamenti precedenti.

Trattandosi di un aggiornamento correlato all’ecosistema Apple va per altro detto che l’emoji delle cuffie avrà l’aspetto degli AirPods Max soltanto sugli iPhone e gli iPad che utilizzano iOS/iPadOS 14.5, mentre sulle versioni precedenti oltre che sui dispositivi Android permane l’icona prevista dal relativo sistema operativo. E’ chiaro che Apple, dove possibile, colga tutte le opportunità per personalizzare le immagini nel modo che più fa comodo, in questo caso per promuovere i prodotti del proprio catalogo.

Questo piccolo aggiornamento accompagna in realtà un’aggiunta molto più ampia di emoji, 217 in totale, che si vanno ad aggiungere a quelle esistenti e molte delle quali richiamano i temi del nostro tempo, sicurezza e pandemia in primis. Per dire, l’emoji della siringa – per la quale ci si dovrà convivere per un po’ datosi che è appena partita la campagna vaccinale contro il COVID-19 – è molto meno terrificante rispetto alla versione sanguinosa e sgocciolante attualmente disponibile.

Come già sapevamo arriverà anche la chiacchieratissima donna-barbuta-sempre-piaciuta, che rispetto alla versione di settembre facilmente confondibile con un uomo dai capelli lunghi è stata perfezionata per rendere i lineamenti ancora più femminili, ci sarà anche il cuore rattoppato e una più ampia e variegata selezione di “amori di coppia”, che non escludono differenze tra sesso e razze, in modo da poter accontentare proprio tutti.

