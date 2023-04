Microsoft mette Bing AI in ogni app con SwiftKey per iPhone

Circa una settimana fa Microsoft ha iniziato a rilasciare Bing AI integrato nella tastiera virtuale predittiva SwiftKey per Android: ora anche gli utenti iPhone possono sfruttare le potenti e versatili funzioni di Bing AI in versione mobile in praticamente qualsiasi app per iPhone (o Android) che supporta l’impiego di tastiere virtuali terze parti.

L’esperienza di utilizzo è stata ottimizzata per l’uso su smartphone: Microsoft propone tre funzioni principali rapidamente attivabili con altrettanti pulsanti dedicati: Ricerca, Chat e modifica del Tono.

Funzioni Bing AI che Microsoft SwiftKey porta nella app iPhone

Qui di seguito riportiamo la descrizione per ciascuna delle tre funzioni principali:

Senza aprire e chiudere più app, con la funzione di Ricerca è possibile cercare rapidamente su Internet digitando direttamente poche parole nella tastiera SwiftKey. Torna utile per informazioni lampo su meteo, ristoranti e attività, notizie e altri dati utili per chiacchierare in chat con amici e colleghi

Con la funzione Tono, puoi comunicare in modo più efficace utilizzando l’intelligenza artificiale per personalizzare il testo in corso per adattarlo a qualsiasi situazione. Se fai fatica a essere formale nelle tue e-mail di lavoro o stai imparando una nuova lingua e desideri aiuto con le sfumature della scelta delle parole, la funzione Tono risolve, con toni per rendere le tue parole più professionali, casuali, educate, o conciso per un post sui social.

Infine la modalità Chat permette di interrogare l’intelligenza artificiale Bing AI per domande e ricerche più dettagliate. In un esempio Microsoft mostra un invito per un pranzo a base di lasagne per sei: l’utente usa la Chat con Bing AI direttamente dalla tastiera SwiftKey per chiedere alla AI i dolci più consigliati da abbinare alla lasagna. Scelto quello desiderato, il Tiramisu, l’utente chiede a Bing ricetta e ingredienti da comprare per prepararlo.

Come iniziare

Una volta scaricato e installato SwiftKey su iPhone da App Store o per Android da Google Play Store bisogna seguire alcuni passi spiegati dall’app per attivare la tastiera virtuale all’interno delle app: bastano pochi tap per partire. Una volta fatto, in alto nella tastiera SwiftKey è visibile l’icona di Bing

La funzione è in anteprima: tutti possono usare la ricerca, ma per Chat e Tono occorre autorizzare l’accesso con il proprio account Microsoft, precedentemente ammesso all’anteprima di Bing AI.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.