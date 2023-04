Amazon Bedrock è il servizio cloud AI che genera testo e immagini

I big della tecnologia sono tutti in gara per l’intelligenza artificiale AI e mentre Microsoft con tecnologie OpenAI guida la corsa per le funzioni agli utenti finali, oltre che per aziende, Amazon Bedrock punta direttamente a sviluppatori e aziende perché permette di addestrare e creare AI generative su misura sia per il testo che per le immagini.

“La maggior parte delle aziende vuole utilizzare questi modelli linguistici di grandi dimensioni, ma quelli veramente buoni richiedono miliardi di dollari per l’addestramento e molti anni e la maggior parte delle aziende non vuole affrontarlo” dichiara Il CEO di Amazon Andy Jessy a CNBC. “Quindi quello che vogliono fare è lavorare su un modello fondamentale che è già grande e fantastico e quindi avere la possibilità di personalizzarlo per i propri scopi».

Questo è in estrema sintesi Amazon Bedrock che permette di creare chatbot per utenti e clienti, riassumere testo, classificare e creare immagini, effettuare ricerche e molto altro ancora, sempre via input di testo prompt, il tutto in modo completamente personalizzato e su misura per le proprie esigenze.

Gli utenti del servizio cloud AI generativo Amazon Bedrok possono scegliere quale modello AI utilizzare tra quelli proposti da Amazon Titan Fiundation Model, siglato Titan FM, e anche quelli messi a disposizione da diverse startup AI. Qui di seguito riportiamo gli altri tre modelli AI disponibili:

Jurassic-2 di AI21labs, è una AI generativa linguistica specializzata in Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Olandese e anche Italiano

Claude di Anthrop\c è una AI generativa linguistica specializzata in conversazione, domande e risposte, automazione dei flussi di lavoro basati sulla ricerca, con focus su responsabilità e onestà AI.

Stable Diffusion di stability.ai è la AI generativa per immagini già famosa tra il pubblico in grado di creare immagini di qualsiasi tipo anche ultra realistiche, oltre che loghi, design, prodotti, grafica e immagini per il web e molto altro ancora.

Amazon rassicura che input e dati che vengono impiegati per creare e migliorare i modelli AI personalizzati creati con Amazon Bedrock rimangono esclusivi degli sviluppatori e delle società e che non vengono impiegati per addestrare e migliorare le tecnologie sottostanti. Questo senz’altro costituisce un punto di forza per le società che desiderano mantenere il controllo sui propri dati sensibili.

I prezzi non sono stati annunciati: al momento c'è una lista di attesa a cui è possibile registrarsi.