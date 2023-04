Microsoft SwiftKey porta il chatbot Bing GPT-4 su Android

Microsoft ha integrato la chat AI di Bing nella tastiera SwiftKey per Android, molto popolare tra gli utenti. La nuova integrazione è stata resa disponibile a partire da queste ore, ma solo agli utenti beta di SwiftKey. Questa modifica permette di accedere facilmente al chatbot di Bing di Microsoft in qualsiasi app, semplicemente premendo semplicemente un pulsante sulla tastiera virtuale.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti che Microsoft compie nel campo dell’intelligenza artificiale, che pone la società ben più avanti rispetto a concorrenti, come Google, che ancora non ha neppure integrato l’AI conversazione nel proprio motore di ricerca, al contrario di Bing.

L’integrazione di Bing Chat in SwiftKey offre la modalità di accedere al chatbot e rende l’app di Bing stessa piuttosto superflua, almeno su mobile, poiché gli utenti potranno utilizzare SwiftKey ovunque per accedere alla chat con AI.

Il CTO di mobile di Microsoft, Pedram Rezaei, ha confermato su Twitter che la funzionalità è in fase di rilascio graduale, ma non è chiaro quando gli utenti di SwiftKey su iOS potranno provarla.

Nonostante Microsoft abbia interrotto il supporto per SwiftKey su iOS lo scorso anno, la sua spinta verso l’intelligenza artificiale potrebbe portare l’integrazione di Bing Chat anche sulla tastiera virtuale per iPhone. Microsoft potrebbe anche rispondere alla concorrenza di altre tastiere alimentate da AI su iOS, tra cui quella di Paragraph AI, già in rapida crescita.

Ricordiamo che Microsoft ha acquisito SwiftKey nel 2016, dopo che la tastiera di terze parti era diventata molto popolare su Android e iOS.

