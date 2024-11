Microsoft infila l’AI dappertutto, anche nell’app Notepad

Pubblicità

Microsoft sta predisponendo una nuova funzionalità AI per Notepad, il semplice editor di testo di serie da anni con Windows, usato per visualizzare e modificare documenti di puro testo.

Il sito statunitense The Verge riferisce dell’arrivo di una funzionalità AI per Notepad denominata “Rewrite” e che, come è facile immaginare, questa permetterà di riscrivere frasi, regolare il “tono” e modificare la lunghezza di un contenuto.

La novità è disponibile per i beta tester iscritti al programma che consente di ottenere in anteprima le versioni preliminari degli aggiornamenti di Windows e si richiama con il tasto destro del mouse (o equivalente combinazione del trackpad): dopo avere evidenziato un testo, un click con il tasto destro di mouse/trackpad permette di visualizzare un box di dialogo e indicare come cambiare il testo, per esempio facendo un riassunto o, al contrario, allungando il brodo. Rewrite propone tre varianti che è possibile sostituire al posto del testo esistente.

Per usare Rewrite è necessario un account Microsoft perché la funziona fa affidamento “a servizi cloud-based che richiedono l’autenticazione e l’autorizzazione”. Microsoft sta proponendo questa funzionalità come Preview (anteprima) per gli utenti di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Italia e Germania.

Ricordiamo che anche Apple ha predisposto con gli aggiornamenti in arrivo di iOS 18 i cosiddetti “Writing Tools”, strumenti che noi italiani dovremmo vedere a inizio del prossimo anno.

Profondamente integrati in iOS, iPadOS e macOS, gli Strumenti di scrittura consentono all’utente di perfezionare i testi che scrive rielaborandoli, correggendoli e riassumendoli praticamente ovunque li scriva, incluse le app Mail, Messaggi, Note, Pages e quelle di terze parti.

L’analoga funzione di Apple a quella Microsoft si chiama Riscrivi e permette all’utente di scegliere tra varie versioni del testo che ha scritto e perfezionarne il tono, optando tra “professionale”, “conciso” o “amichevole”, in base al destinatario o alla finalità. La funzione Rivedi permette di controllare la grammatica, la scelta delle parole e la struttura della frase, proponendo eventuali modifiche con tanto di spiegazione: l’utente deve solo scegliere se ignorarle o accettarle al volo. E può anche selezionare un testo e farselo riassumere sotto forma di paragrafo discorsivo, elenco puntato, tabella o lista.

