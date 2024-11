Netflix ora permette di condividere le scene preferite di film e serie

Pubblicità

I vari servizi di streaming proteggono i contenuti usando tecnologie specifiche per tutelare la proprietà intellettuale, inclusi i contenuti protetti da copyright.

Se si tenta di catturare uno screenshot o un filmato mentre sono in riproduzione video protetti da tecnologie DRM (Digital Rights Management), si ottiene una schermata nera o un video tutto nero (senza audio).

Non è normalmente possibile registrare schermate o video protetti da copyright ma Netflix ora permette di catturare le scene preferite da film e serie grazie a una nuova funzionalità denominata “Momenti“.

Come il nome lascia intuire “Momenti” (al momento disponibile solo su iPhone ma in futuro sarà offerta anche su dispositivi Android) permette di catturare scene che si vorrebbe rivedere e condividere.

È possibile richiamare la funzione in qualunque momento mentre è in riproduzione un film o una serie con un semplice tap sullo schermo, scegliendo “Momenti”.

Da semplici opzioni dedicate possiamo rivedere i momenti preferiti, condividerli su WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook o altri social, cancellare scene che non servono più.

Il rollout della nuova funzionalità arriva nell’ambito di una campagna del brand intitolata “It’s So Good” che sfrutta per la pubblicità alcuni momenti più amati e memorabili che hanno affascinato spettatori in tutto il mondo. Netflix non spiega come ma riferisce che in futuro la funzionalità sarà ulteriormente migliorata.

Tra i recenti annunci di Netflix, Il Casting Per L’adattamento Italiano Della Serie Di Successo ‘Love is Blind’, indicata come “una nuova opportunità per mettersi in gioco e per trovare l’anima gemella”.

