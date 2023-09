Microsoft Office 2021 per Mac e PC a partire da soli 13 €

Indipendente dal fatto che si lavori in casa o in ufficio, ci sono software di cui si ha assolutamente bisogno: la suite di Microsoft Office è tra queste, perché mette a disposizione tutti i programmi essenziali per essere produttivi, dall’elaborazione dei testi alla creazione di presentazioni e via dicendo.

Chi ne ha bisogno può approfittare delle offerte attualmente attive su Godeal24, dove ad esempio è possibile mettere le mani sulla licenza originale di Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac per soli 29 €, oppure la Microsoft Office Professional Plus 2021 per Windows a 25 €; senza dimenticare i diversi altri pacchetti software in sconto fino al 62%.

La promozione va presa in considerazione anche perché gli abbonamenti, mensili o annuali che siano, alla lunga potrebbero diventare davvero dispendiosi: qui infatti si acquista la licenza perpetua e si paga una volta sola.

E non dimenticate che con questi saldi estivi di GoDeal24 è anche possibile comprare la licenza di Windows 10 o di Windows 11 a partire da 7 €.

Sconto del 62% su Microsoft Office col codice MAC62

– Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac – 29.69€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 1 PC – 25.61€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 2 Keys – 40.98€ only (20.49€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 3 Keys – 57.54€ only (19.18€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 PCs – 66.62€ only (13.32€/PC)

– Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 PC – 23.56€

– Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1 PC – 20.49€

– Visio Professional 2021 -1 PC – 22.97€

– Project Professional 2021- 1 PC – 25.70€

Sconti sul sistema operativo Windows col codice MAC50

– Windows 11 Professional – 1 PC – 11.69€

– Windows 11 Professional – 2 Keys – 22.22€ (11.11€/Key)

– Windows 11 Professional – 5 PC – 51.20€ only (10.24€/PC)

– Windows 11 Home – 1 PC – 11.25€

– Windows 11 Home – 2 Keys – 21.98€ only (10.99€/Key)

– Windows 10 Professional – 1 PC – 7.59€

– Windows 10 Professional – 2 PC – 12.43€ only (6.21€/PC)

– Windows 10 Professional – 5 Keys – 34.99€ only (6.99€/Key)

– Windows 10 Home – 1 PC – 7.51€

– Windows 10 Home – 2 PC – 12.38€ only (6.19€/PC)

Altri pacchetti in sconto fino al 62% col codice MAC62

– Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 32.99€

– Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 29.70€

– Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 28.69€

– Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 25.68€

Fino al 50% di sconto su Windows e Office col codice MAC50

– Visual Studio 2022 Enterprise – 1 Mac – 60.00€

– Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – 9.14€

– Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12.81€

– Windows Server 2022 Standard – 26.13€

– Windows Server 2019 Standard – 16.06€

Altri strumenti in promozione

– MacBooster 8 Lifetime Subscription – 10.24€

– CleanMyMac X at 45.70€

– Ashampoo PDF Pro 3 – 19.99€

– Ashampoo® Office 8 – 19.99€

– Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 19.99€

Get More Tools

Su Godeal24 risparmiate tempo e denaro acquistando licenze Microsoft in sconto, ma anche programmi per la sicurezza e altri strumenti informatici. Il sistema operativo Windows e Microsoft Office li trovate a un prezzo imbattibile, beneficiando inoltre della consegna digitale di Godeal24, che invia il software acquistato direttamente all’e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che su TrustPilot è valutata eccellente al 98% e c’è il supporto tecnico con esperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e il servizio post-vendita a vita scrivendo a [email protected].