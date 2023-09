Yamaha, musica di qualità Hi-Fi da qualsiasi fonte e in rete a IFA 2023

Yamaha presente a IFA 2023 con gli aggiornamenti al suo sistema MusicCast, annunciando due dispositivi: il sistema MusicCast 200 Multimedia Music System, che collega diverse fonti audio e le trasmette a un sistema MusicCast, e il Ricevitore di Rete R-N600A, che funge da hub per il sistema audio domestico.

MusicCast 200 Multimedia Music System

Il sistema MusicCast 200 continua l’espansione della serie di audio desktop TSX e supporta la riproduzione da una varietà di fonti audio come Bluetooth, CD, radio DAB+, smartphone e USB. Questo ultimo modello, inoltre, aggiunge funzioni di rete.

Il design e l’eleganza sono sempre stati una caratteristica di MusicCast e il modello 200 continua con questa visione, presentando un design iconico, pulito e moderno. Il sistema propone altoparlanti coassiali da 8 cm a 2 vie incorporati ed è abbastanza grande e solido per garantire un suono ottimale.

Interessante notare come la superficie piana superiore del MusicCast 200 possa essere utilizzata come stazione di ricarica Qi2 per il proprio smartphone.

Yamaha afferma che MusicCast 200 offre una riproduzione del suono precisa su un’ampia gamma di frequenze, dal basso dinamico, alle alte frequenze, insieme alla produzione di medi che suoneranno in modo naturale e caldo.

Supporta la tecnologia True Sound, che unisce tutta l’esperienza di Yamaha nella produzione di strumenti musicali a un’attenzione al bilanciamento tonale, alla dinamica e alle immagini sonore.

MusicCast 200 sarà disponibile alla fine del 2023 al prezzo di 699 euro.

Yamaha R-N600A Network Receiver

Sempre da IFA 2023 il ricevitore di rete Yamaha R-N600A funge da hub all’interno dell’ambiente domestico per l’input audio da altri dispositivi, come la TV del salotto o il sistema home theatre e lo invia agli altoparlanti di rete.

Il pacchetto completo di connettori del dispositivo R-N600A include anche gli speciali ingressi phono per collegare un giradischi con cui ascoltare la propria collezione di dischi in vinile.

Il costruttore descrive R-N600A come un modello entry-level in un ecosistema che consente di godere di una grande varietà di contenuti musicali, inclusa la musica in streaming con una vera qualità Hi-Fi.

Il dispositivo presenta la fusione delle tecnologie audio analogiche di Yamaha con gli sviluppi digitali. Supporta il True Sound di Yamaha, che l’azienda afferma poter gestire tutto ciò che riguarda il suono e la musica, dagli strumenti musicali all’attrezzatura audio professionale.

La modalità Pure Direct permette al segnale musicale di percorrere il percorso più breve possibile, bypassando il buffer dell’amplificazione, il controllo toni, il loudness e il controllo bilanciamento, eliminando praticamente qualsiasi degrado del segnale per la massima purezza audio

Include inoltre un orologio al quarzo ad altissima precisione per migliorare il segnale e supporta la riproduzione nativa DSD a 11,2 MHz e quella a 384 kHz, per una qualità audio superiore che sfrutta al meglio le sorgenti ad alta risoluzione.

Si prevede che sarà disponibile a ottobre 2023 al prezzo di 799 euro.

Per tutte le novità da IFA 2023 rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet