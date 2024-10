Microsoft e OpenAI investono miliardi per AI In Italia

Pubblicità

A distanza di pochi giorni sia Microsoft che OpenAI hanno annunciato importanti investimenti in Italia a sostegno della tecnologia AI nel nostro Paese. Per il tramite delle sue pagine ufficiali Microsoft ha annunciato il suo piano di investimento da 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni in Italia. Si tratta del più grande piano di investimento che una società abbia riservato al nostro Paese.

L’obiettivo è l’espansione dell’infrastruttura di data center hyperscale cloud e di Intelligenza Artificiale, oltre a un programma di formazione destinato a migliorare le competenze digitali di oltre un milione di italiani entro il 2025.

In questo modo si vuole favorire l’adozione dell’AI in diversi settori strategici come manifatturiero, sanità, finanza e pubblica amministrazione. Un punto centrale di questo progetto è l’espansione del data center nel Nord Italia, così da trasformare l’Italia in una delle più grandi regioni di data center di Microsoft in Europa, contribuendo anche alla conformità con i requisiti europei di Data Boundary e fungendo da hub strategico per il Mediterraneo e il Nord Africa.

L’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per l’Italia, in particolare per piccole e medie imprese. L’utilizzo di tecnologie avanzate come Microsoft 365 e Microsoft Dynamics potrà migliorare l’efficienza e la competitività delle aziende nel nostro Paese.

Questo perché, spiega Microsoft, secondo uno studio interno, si scopre che le imprese italiane che utilizzano soluzioni di AI registrano un aumento significativo della produttività. In particolare, il 47% delle aziende ha segnalato un miglioramento superiore al 5%. Ovviamente, lo sviluppo di questa nuova infrastruttura avrà come punto centrale quello della sicurezza e protezione dei dati, con un focus sulla resilienza e la continuità dei servizi.

L’Italia punta tutto sull’AI

Non è solo Microsoft a investire sulle potenzialità dell’Italia come polo per l’Intelligenza artificiale: OpenAI e CDP Venture Capital hanno firmato un protocollo d’intesa per sostenere l’adozione dell’intelligenza artificiale da parte di startup e imprese innovative italiane.

In una dichiarazione congiunta, le due società hanno annunciato che ChatGPT investirà, direttamente o indirettamente, in startup che sviluppano prodotti o servizi basati sull’AI tramite il braccio di venture capital di CDP. L’accordo dovrebbe consentire alle aziende italiane di accedere alle tecnologie avanzate di OpenAI e ai finanziamenti da parte di investitori di venture capital statunitensi.

Da ricordare che lo scorso aprile, CDP Venture Capital ha annunciato l’intenzione di investire un miliardo di euro in AI e sicurezza informatica nei prossimi cinque anni. L’accordo segue un incontro tra il primo ministro Giorgia Meloni e il CEO di OpenAI Sam Altman, avvenuto a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la scorsa settimana.

