Govee Floor Lamp 2, lampada da terra Smart con luminosità da primato

Ecco una lampada da terra Smart dal design moderno e con funzionalità incredibilmente avanzate: Govee Floor Lamp 2 infatti non solo si inserisce bene in qualsiasi ambiente grazie al suo aspetto moderno e minimale, ma utilizza la tecnologia RGBIC che le permette di creare un’atmosfera personalizzata fin nei minimi dettagli.

Usa luci LED che abbracciano una gamma di colori estremamente vasta e può essere controllata in modo semplice e immediato tramite il telecomando incorporato lungo lo stelo della lampada, oppure direttamente tramite smartphone grazie all’app Govee Home (gratis per iPhone, Apple Watch e Android). In alternativa, è possibile utilizzare i comandi vocali attraverso Siri, Alexa o l’Assistente Google.

Una delle caratteristiche principali di questa lampada è la compatibilità con Matter, lo standard che consente di collegare e gestire dispositivi Smart da diverse piattaforme in modo unificato. Questo rende l’installazione e l’integrazione della lampada con altri dispositivi intelligenti un processo fluido e intuitivo.

Grazie poi alla tecnologia Govee DreamView è possibile collegare fino a 10 luci entro un raggio di 30 metri, creando così una illuminazione sincronizzata che si può persino adattare al ritmo della musica grazie al microfono integrato.

La Govee Floor Lamp 2 offre un totale di 82 modalità preimpostate tra cui scenari come Tramonto, Luce Notturna, Arcobaleno, Halloween e Natale. Queste opzioni permettono di scegliere facilmente l’atmosfera perfetta per ogni occasione, rendendola adatta sia a momenti di relax, sia a feste o serate particolari.

La lampada ha un’altezza di 152 cm e una base di 14 cm di diametro, il tutto all’interno di una solida struttura in alluminio.

La luminosità arriva fino a 1.725 lumen, permettendo un’illuminazione ottimale sia per la lettura che per il lavoro; mentre la temperatura colore regolabile, da 2200 K a 6500 K, consente di passare facilmente da una luce calda e rilassante a una più fredda e stimolante.

Dove comprare

Questo prodotto di Govee costa 149,99 € ma al momento è in corso una promozione che porta il prezzo a 119,99 €.

Lo trovate in offerta sia su Amazon (versione nera oppure bianca) sia sullo store ufficiale, dove è in corso un doppio-sconto per i nuovi clienti: per il primo ordine infatti l’azienda taglia il prezzo di ulteriori 5 €, perciò vi costa 114,99 €.

Tenete presente che l’azienda ha i magazzini in Europa, perciò la spedizione è veloce e gratuita.

Vi segnaliamo infine che per tutto il mese di Ottobre molti dei prodotti di Govee in vendita sullo store ufficiale sono in sconto del 10% inserendo il codice AFFOCT10 nel carrello prima dell’acquisto.