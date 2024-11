Il Mac Mini diventa Pro nell’aspetto grazie a una custodia stampata in 3D

Pubblicità

L’utente Jerrod Hofferth ha ideato una custodia che dovrebbe essere possibile usare in abbinamento ai Mac mini con chip M4, un concept che tiene conto delle dimensioni dichiarate da Apple per il piccolo (5 cm x 12,7cm x 12,7c) ma potente desktop. Il progetto definitivo sarà disponibile non appena Hofferth avrò modo di mettere effettivamente le mani sul mini (che è possibile pre-ordinare dal 29 ottobre, con consegne previste a partire da venerdì 8 novembre, quest’ultima data quella dalla quale dovrebbe essere disponibile anche nei negozi).

Hofferth riferisce che il suo modelloi si ispira a un PowerMac G5 in miniatura visibile in una vecchia foto di Steve Jobs (questa) scattata nella vecchia casa a Palo Alto del defunto co-fondatore di Apple.

Il mini con chip M4 può essere inserito in questo guscio stampato in 3D, co tutte le porte che rimangono funzionali. Il creator ha ideato dei supporti per tenere alto il guscio, le maniglie stile PowerMac G5 / Mac Pro e riferisce che sta studiano un modo per facilitare l’accesso al pulsante di accensione e altre migliorie ancora.

Il Mac mini con chip M4 è una macchina molto interessante: nonostante le dimensioni compatte (solo 12,7 cm per lato) garantisce prestazioni CPU fino a 1,8 volte più veloci e prestazioni GPU fino a 2,2 volte più scattanti rispetto al modello con chip M1. . È dotato di porte sia nella parte frontale, sia sul retro, offrendo maggiore versatilità nella connettività, e il modello con M4 Pro offre per la prima volta la tecnologia Thunderbolt 5. Con i suoi 12,7 cm per lato, il nuovo Mac mini occupa meno della metà dello spazio rispetto al modello precedente, ed è meno ingombrante sulla scrivania. Il sistema super compatto è reso possibile dall’efficienza energetica del chip Apple e da una particolare architettura termica, che incanala l’aria e la fa circolare fra i vari livelli del sistema, per poi farla fuoriuscire dalla base.

Per tutti gli utenti che cercano prestazioni di livello pro, Mac mini con il chip M4 Pro vanta notevoli performance single‑thread. Con un massimo di 14 core, di cui 10 performance core e quattro efficiency core, il chip M4 Pro offre interessanti prestazioni anche nel multi‑thread. Arrivando fino a 20 core, la GPU del chip M4 Pro è fino a due volte più potente rispetto a quella del chip M4, ed entrambi i chip portano per la prima volta su Mac mini il ray tracing con accelerazione hardware.