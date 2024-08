Microsoft vuole eliminare il Pannello di Controllo da Windows

Pubblicità

Microsoft intende eliminare il Pannello di Controllo da Windows, funzionalità che consente di personalizzare e configurare il sistema operativo e che risale a Windows 3, consentendo modifiche solo con la più moderna app Impostazioni.

La possibilità di eliminare il vecchio Pannello di Controllo da Windows era nota da tempo (ed effettivamente quest’ultimo sembra “stonare” con il resto del sistema) e ora è espressamente indicata in una pagina di supporto del sito web di Microsoft.

Da tempo l’app Impostazioni su Windows 10 e Windows 11 include opzioni che in precedenza erano esclusive per il Pannello di controllo. L’app Impostazioni è divisa per categorie e permette di richiamare la maggior parte delle opzioni in precedenza disponibili solo nel Pannello di Controllo.

Nel documento di supporto, si legge: “Il Pannello di controllo è una funzionalità che fa parte di Windows da molto tempo. Fornisce una posizione centralizzata per visualizzare e modificare le impostazioni e i controlli di sistema. Tramite una serie di applet, puoi modificare varie opzioni, da ora e data del sistema a impostazioni hardware, configurazioni di rete e altro ancora. Il Pannello di controllo è in fase di deprecazione a favore dell’app Impostazioni, che offre un’esperienza più moderna e semplificata”.