I migliori accessori per Airpods

Pubblicità

Ebbene sì, anche gli accessori possono, a loro volta, avere accessori. Lo dimostra il fatto che l’accessorio più desiderato dagli utenti Apple, gli AirPods possono essere arricchite, migliorate e personalizzate.

Non parliamo solo di custodie (ne trovate diverse qui) ma anche di altri prodotti che rendono più piacevole e individuale l’esperienza d’uso delle cuffiette più “cool” sul mercato.

Prima di dare il via alla sarabanda di accessori per arricchire o migliorare l vostra esperienza con gli AirPods è importante notare che attualmente sul mercato ci sono:

Ciascuno di essi è caratterizzato da custodie differenti e anche da auricolari differenti. Pur simili tra loro, hanno infatti dimensioni non compatibili; tutto questo determina la necessità di verificare prima di ogni altra cosa se si sta acquistando il prodotto giusto per la propria versione degli AirPods.

Per evitare confusioni e acquisti sbagliati, chiariremo in ciascuno dei singoli prodotti per quali prodotti gli accessori sono indicati.

MagSafe

Apple con il lancio degli iPhone 12 ha introdotto anche la tecnologia Magsafe. Si tratta di sistema di aggancio magnetico che troviamo nel Magsafe. Che è compatibile con gli AirPods di qualunque modello oggi in commercio.

Si tratta di un prodotto interessante perchè ricarica alla massima velocità un dispositivo di ultima generazione, da iPhone 12 in poi. L’aggancio magnetico degli AirPods è perfetto per questo tipo di prodotto anche se il costo non è tra i più accessibili. Ma il prezzo speso è giustificato dal fatto che ricarica iPhone più velocemente dei concorrenti non certificati Magsafe (che sono al momento la quasi totalità).

In commercio ci sono diversi compatibili come il Belkin BostCharge Pro. Lo segnaliamo e sottolineiamo perché è un caricabatterie wireless Qi2 ed è quindi in grado sia di ricaricare gli iPhone a 15W che gli Airpods.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Anker MagGo Qi2

Se ricaricare gli Airpods è solo una delle cose che dovete fare date un’occhiata al caricabatterie MagGo di Anker. L’azienda cinese è stata tra le prime aziende ad abbracciare la ricarica Qi2. E tra i primi prodotti c’è questa base pieghevole in grado di ricaricare tre dispositivi in una volta: un iPhone, Apple Watch e appunto anche gli Airpods.

La sua peculiarità principale, oltre alla ricarica a 15W per iPhone al pari di un caricabatterie Magsafe, c’è la ricarica veloce degli Apple Watch. Si tratta di una funzione disponibile per gli Apple Watch da Apple Watch 7 in avanti. Grazie ad essa è possibile portare gli Apple Watch da 0 al 47% in soli 30 minuti, significativamente più veloce dei caricabatterie non certificati.

Sto caricando altre schede...

Twelve South Airfly Duo

Usare gli AirPods con qualsiasi fonte audio che necessita di un collegamento via cavo è da oggi possibile grazie ad AirFly Duo, la nuova versione del trasmettitore Bluetooth di Twelve South progettato su misura degli auricolari Apple. Si tratta del successore di un interessante sistema che permette di gestire gli auricolari Apple (ed ogni cuffia e auricolare bluetooth) con un connettore 3,5mm o USB-C. Si collega a lettori MP3 e qualsiasi altro player con uscita audio jack da 3.5mm.

Il costruttore presenta AirFly come la soluzione ideale per poter usare gli AirPods con i sistemi audio in palestra o negli aerei. La batteria integrata promette fino a 20 ore di utilizzo, di molto superiore alla precedente versione, e soprattutto ora consente di collegare due auricolari Bluetooth. In commercio c’è anche AirFly Pro, che funziona anche come ricevitore Bluetooth per mandare audio ad un dispositivo come una cassa con ingresso jack.

Una differente versione è AirFly USB-C ha un connettore USB-C utile per collegare due AirPods contemporaneamente ad un dispositivo USB-C come un iPad o un Mac e si può ricaricare attraverso il dispositivo cui è collegato che gli “passa” l’alimentazione. Gli AirFly sono compatibili con tutti gli AirPods

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Laccio per AirPods

E’ vero che la principale caratteristica di AirPods è l’essere completamente wireless, quindi senza cavi che tengano uniti i due auricolari. E’ altrettanto vero, però, che durante una passeggiata, o soprattutto una corsa, il rischio di perderli è piuttosto alto specialmente per gli AirPods di seconda generazione. In realtà anche gli AirPods Pro e ancora di più gli AirPods 3, benché più stabili degli AirPods, possono dare qualche problema. Per questa ragione un cavo come questo offre quella sicurezza in più, da utilizzare magari durante il jogging o in attività fisiche in cui sollecitazioni potrebbero far cadere dall’orecchio AirPods. Questo modello è compatibile con tutti gli AirPods 1/2/3/4 e Pro 1/2.



Sto caricando altre schede...

Kit pulizia Airpods

Per via della loro conformazione gli auricolari sono un ricettacolo di sporco, e gli AirPods di Apple non fanno eccezione: per tale ragione su Amazon si trovano diversi kit di accessori che dovrebbero facilitare il compito della pulizia in sicurezza, con la promessa di rimuovere il cerume e ripristinarne le prestazioni acustiche originali. Tra i migliori e i più venduti c’è questo di Hagibis che aiuta a pulire aree difficili da raggiungere o gli angoli. Svolge tre funzioni: ha una testa in spugna per pulire il vano di ricarica degli auricolari, una per pulire la retina da dove esce il suono mentre la punta della penna in metallo, può consentire di eliminare efficacemente le macchie ostinate.

Sto caricando altre schede...

Ganci auricolari

Apple con le ultime versioni degli AirPods ha migliorato molto la stabilità dei suoi auricolari all’interno del cavo auricolare. In particolare gli AirPods Pro vengono venduti con dei gommini che li trattengono adeguatamente anche in condizioni difficili.

Resta il problema per gli Airpods originali che danno sempre la sensazione di essere propensi a cadere (anche se in realtà questa sensazione è piuttosto amplificata in rapporto alla realtà).

C’è poi chi non è convinto dai gommini offerti con AirPods Pro e vuole qualche cosa di più. Per fare fronte diversi produttori hanno lanciato ganci auricolari per AirPods Pro 1/2, Airpods 3 e AirPods 4.

I ganci auricolari offrono una sicurezza in più perché non si limitano ad entrare nel cavo auricolare, come i gommini di Airpods Pro, ma si agganciano alla coclea dell’orecchio. In questo modo anche se si suda, si correre e si salta, gli auricolari non correranno il rischio di cadere.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Custodia resistente all’acqua di Catalyst

Se siete preoccupati per il fatto che la custodia delle AirPods possa bagnarsi con il sudore mentre correte o subire l’effetto di schizzi o gocce di pioggia, su Amazon trovate le custodie impermeabili di Catalyst.

Si tratta di prodotti di alto livello (non a caso sono in vendita anche su Apple Store on line e nei negozi Apple) che offrono un elevato livello di protezione. Ne esistono diversi modelli. Per gli Airpods 1/2 ce n’è un solo, molto collaudato, modello testato IP67, quindi impermeabile fino ad 1 metro di profondità. Protegge anche dagli urti per cadute fino a 2 metri e dai graffi.

Per Airpods Pro 1/2 ci sono invece diversi modelli tra cui il modello Slim. che rende impermeabile la custodia fino a tre metri di profondità.

C’è anche la versione per AirPods 3 (nella foto).

Per AirPods 4 ancora Catalyst non propone nulla del genere, ma ci si può rivolgere ad altri ottimi marchi acquistando un modello come ad esempio quello proposto da Spigen.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

La custodia che trasforma gli Airpods

Elago è una azienda capace di fare cose stilisticamente interessanti e venate di un tocco ironico (come questo dock per Apple Watch che imita un Mac Classic) e anche per quanto riguarda gli accessori per Airpods non si smentisce.

Ce ne sono di bari vari tipi come a forma di gelato, a forma di GameBoy oppure a forma di borsa del postino. Tutte hanno funzioni protettive e sono realizzate generalmente in silicone; tutelano dai graffi e dalla cadute e non impediscono la ricarica wireless. Sono originali e funzionali e certamente arricchiscono il look (anche se ovviamente dipende dal gusto personale).

La maggior parte sono disponibili per tutti gli AirPods.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Airsnap di Twelve South

Twelve South produce accessori quasi solo per il mondo Apple e ha quindi messo in commercio alcune idee per il mondo Airpods. Una di queste è Airsnap, recensita da Macitynet qui. Si tratta di una eccellente custodia realizzata in pelle con moschettone per appendere gli AirPods alla cintura.

La qualità della pelle è ottima, la fattura robusta e la forma praticamente perfetta. Si tratta di uno dei prodotti forse più adatti per un regalo a chi ha le cuffiette Apple. C’è anche una versione per AirPods Pro.

Al momento non sono disponibili nella versione per Airpods 3 e Airpods 4.



Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Dock USB-C Satechi

Se avete un iPad o un Mac di ultima generazione un interessante accessorio è questa piattaforma di ricarica prodotta da Satechi. Da un lato si presenta come una tradizionale chiavetta con connettore USB-C dall’altro ha una piattaforma magnetica sulla quale potete collocare gli Airpods.

Come con il caricatore di Apple, questo accessorio utilizza ricarica wireless induttiva per ricaricare la batteria come farebbe un qualunque caricabatterie wireless. Ha i bordi scanalati per evitare che la custodia scivoli e permettere la ricarica anche in posizioni non perfette.

Sto caricando altre schede...

Per tutte le altre guide ai migliori prodotti selezionati da Macitynet partite dalla nostra sezione iGuida.