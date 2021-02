Sconto WD My Passport SSD 512GB, velocissimo disco USB-C: minimo storico a 89,99€

WD My Passport SSD, un disco portatile di Western Digital costruito su misura delle ultime generazioni di MacBook e computer portatili con presa USB-C, va in offerta al prezzo minimo: solo 89,99€ per la versione da 512 GB

Questo hard disk, recensito da Mactynet qui, si distingue proprio per le dimensioni. È davvero molto piccolo (misura nello specifico 9 x 4,5 x 1 centimetri circa) ma ha anche una altissima velocità. Arriva a a 1040 MB/s, il che lo posiziona tra i dischi SSD più veloci in ambito consumer, questo grazie alla presenza di memorie Nvme. La presa USB-C è di tipo 3.1 Gen 2 (10 GB/s), alla quale si può collegare anche il cavo USB-C già fornito in dotazione; ma nella confezione c’è anche un adattatore USB-A per poterlo collegare ai computer tradizionali o di precedente generazione.

Grazie alle prestazioni elevate date dalla sua velocità permette di eseguire macchine virtuali sul computer, che potrà così essere alleggerito da eventuali installazioni. Con l’acquisto del disco è incluso il software WD Backup che facilita l’esecuzione del backup automatico dei file ad alta capacità sull’unità o sull’account cloud Dropbox (è compatibile anche con Apple Time Machine ma è necessaria la riformattazione del disco).

Dimensioni e capacità lo rendono l’ideale per portare tutti i file sempre con sé e dal punto di vista della mobilità è anche molto resistente: è infatti costruito per sopportare cadute fino a 2 metri di altezza e resistere a 1500G di forza.

Il prezzo di 89,99 € Gb è il migliore di sempre, di una ventina di euro in meno dei migliori prezzi che si trovano su Internet.