Aspirapolvere automatico Xiaomi Mijia Mi Robot 3C a soli 159,99 €

Amanti delle pulizie smart ecco Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C, uno dei più potenti aspirapolvere automatici in offerta a 159,99 € che vi farà risparmiare tempo e fatica perché è in grado di fare tutto da solo, persino tornare alla base di ricarica quando è scarico, e lasciarvi quindi tutto il tempo per uscire e rilassarvi sul divano, avendo al contempo un pavimento sempre ben spazzato.

Si tratta di un aspirapolvere con una potenza di aspirazione di 4000Pa, in grado quindi di pulire casa al meglio senza doversi preoccupare di fare più passate. Gode naturalmente di navigazione laser LDS e si controlla anche tramite applicazione su smartphone, potendo scegliere numerose impostazioni di pulizia.

Ad esempio, è possibile scegliere se pulire l’intera superficie o scegliere una pulizia localizzata ad una stanza o ad una porzione di questa. All’apparenza il robot si presenta come la maggior parte degli altri modelli Mijia, con una colorazione bianca, dall’estetica sempre minimale e moderna, con pochi tasti posizionati sulla parte superiore, così da poter avviare la pulizia anche tramite un semplice click.

Al suo interno, il robot ha una capacità di 2600 mAh, in grado per assicurare una pulizia di una casa di medio grandi dimensioni, senza preoccupazione che possa scaricarsi prima del completamento. In ogni caso è presente una funzione che, in caso di insufficiente energia, permette all’aspirapolvere di raggiungere automaticamente la stazioni di ricarica e di iniziare nuovamente la pulizia da dove l’aveva lasciata.

Normalmente costa 605,99 € ma grazie all’offerta attualmente in corso si risparmia il 72%, pagandolo quindi 159,99 €. Tenete conto che la spedizione è inclusa nel prezzo e i magazzini si trovano in Europa.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

