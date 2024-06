Silicon Box valuta Novara per fabbrica di chip da 3,2 miliardi

Pubblicità

Silicon Box, azienda di Singapore specializzata in semiconduttori, sembra abbia scelto il Piemonte, ed esattamente la provincia di Novara, come luogo dove creare chip, o meglio chiplet (semplificando: packaging che abbinano più componenti, collegandoli tra loro per costruire un sistema più complesso, realizzando chip con un singolo processo di produzione).

Lo riferisce Reuters spiegando che questa startup è stata creata da Byung Moon Han, ex dirigente di Jcet (colosso cinese specializzato nel testing e packaging di semiconduttori) e da Sehat Sutardja e Weili Dai, marito e moglie, miliardari fondatori di Marvell Technology (produttore statunitense di prodotti per l’archiviazione, comunicazione e semiconduttori), e che l’investimento sarà di 3,2 miliardi di euro, grazie a un accordo sostenuto dal nostro governo.

Della startup in questione ne avevamo parlato a marzo; nata tre anni fa, ha racimolato 410 milioni di dollari da dedicare ai chiplet. Si prevede che l’investimento in Italia dovrebbe generare 1.600 posti di lavoro, oltre a quelli indiretti per la costruzione della fabbrica, i contratti per le forniture e il sistema di logistica.

Recenti round di finanziamento hanno permesso a Silicon Box di diventare “unicorno” (valutazione superiore a un miliardo), grazie a interventi di venture capital di United Microelectronics (produttore taiwanese di semiconduttori) e di TDK (azienda giapponese tra i maggiori produttori di supporti magnetici e di componenti elettronici).

Secondo l’azienda, le sue tecnologie proprietarie permettono di ottimizzare il consumo di energia e abbattere i costi di produzione anche del 90%. Non è chiaro quali sono i prodotti destinatari dei chiplet, ma in precedenza è stato genericamente riferito che i chiplet in questione sono usati nel campo dell’intelligenza artificiale.

Secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’attività di Silicon Box contribuirà a soddisfare la domanda di assemblaggio di semiconduttori – principalmente nel mercato europeo – per abilitare nuove tecnologie come applicazioni di nuova generazione nel campo dell’intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e componenti per veicoli elettrici.

In base a quanto riferiscono le fonti di Reuters, Silicon Box avrebbe già scelto Novara come sede del nuovo avanzato stabilimento di chip, ma in lizza ci sono anche una città della Lombardia e una del Veneto. La scelta definitiva e i dettagli del piano di investimento saranno svelati alla fine di giugno.

