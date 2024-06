Cerebras sfida Nvidia con i chip AI più grandi e potenti al mondo

Pubblicità

Finora l’addestramento dei modelli e le applicazioni AI ottengono il massimo delle prestazioni sfruttando centinaia o anche migliaia di GPU Nvidia, ma la startup Cerebras promette di rivoluzionare tutto con i suoi giganteschi chip espressamente progettati per AI, grandi quanto un wafer di silicio e tanto quanto le tecnologie attuali possono sfornare, dotati di migliaia e migliaia di core, tutti programmabili in base alle esigenze.

L’ultimo gigantesco chip Cerebras di terza generazione realizzato con tecnologia proprietaria si chiama Wafer Scale Engine 3 siglato WSE-3. Secondo il costruttore supera qualsiasi altro processore AI sul pianeta in termini di core di calcolo, velocità della memoria e larghezza di banda.

Le specifiche tecniche sono sbalorditive: l’area del chip Cerebras è 57 volte superiore a quella di Nvidia H100, al suo interno contiene 4.000 miliardi di transistor per un totale di complessivamente 900.000 core.

Il Wafer Scale Engine 3 è realizzato da TSMC con processo a 5 nanometri. Ogni singolo core può accedere alla memoria in modo rapido e diretto, mentre l’integrazione su un solo chip di migliaia di core evita l’impiego di cablaggi lenti e ingombranti, offrendo velocità di comunicazione e calcolo parallelo impossibili con le soluzioni tradizionali.

Anche le prestazioni dichiarate sono di un altro pianeta, con picchi fino a 125 petaflop. I sistemi creati con questo mega chip permettono di addestrare i modelli AI più complessi molto più velocemente e con consumi di energia sensibilmente inferiori rispetto ai sistemi basati su GPU. La startup ha creato anche la tecnologia SwarmX per collegare tra loro più sistemi WCS-3 per aumentare e scalare le prestazioni in base alle necessità, praticamente all’infinito.

Oltre alla impressionante tecnologia per chip AI Cerebras ha siglato un importante accordo con Dell: insieme costruiscono sistemi AI pronti all’uso, unitamente a software e supporto di esperti per accelerare addestramento modelli e applicazioni AI.

