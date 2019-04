Mini caricabatterie 18W con Power Delivery a soli 14,99 euro ancora per poco

Se cercate una soluzione per caricare rapidamente un iPhone di ultima generazione, il caricabatterie da muro di Aukey è la soluzione che vi serve e in questo momento costa meno: grazie ad un codice ve lo portate a casa per soli 14,99 euro.

E’ probabilmente il più compatto accessorio di questo tipo oggi in commercio (assieme forse al caricabatterie da 18W del Pixel che però costa ben 45€) e offre il miglior rapporto potenza-costo sul mercato. Ve ne abbiamo parlato in maniera esaustiva qui, dove trovate i nostri test sul campo.

In sostanza il vantaggio nell’utilizzo di questo caricatore rispetto al misero caricabatterie che Apple include nella confezione (un accessorio che nella sua tecnologia risale ad una decina di anni fa), è enorme: un iPhone XS Max o un iPhone 8 Plus si ricaricano nella metà del tempo: da 200 minuti circa a 100 minuti circa.

Avere questo vantaggio ricorrendo alla offerta di Apple è molto costoso. Si parla di 60 euro, il costo di questo alimentatore da 18W (35€) sommato a questo cavo Lightning USB-C (25€). Con l’attuale offerta risparmiate ben 20 euro sull’acquisto del caricatore rispetto all’originale Apple. E’ sufficiente inserire il codice MIU4KVVM nel carrello prima dell’acquisto e il prezzo del caricatore passa da 20 euro a soli 14,99 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 28 aprile.