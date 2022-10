Miracolo iPhone, risparmia 13 milioni di minuti di ritardo a United Airlines

Se la United Airlines è riuscita a far risparmiare più di 13 milioni di minuti di ritardo ai propri passeggeri, il merito è soltanto di iPhone: lo racconta Apple attraverso una nuova “Storia di successo” pubblicata sul suo portale web Apple at Work, dove viene spiegato come la partnership con questa compagnia aerea ne avrebbe reso i dipendenti «completamente mobili e autorizzati ad essere più efficaci».

Sono stati praticamente distribuiti 120.000 dispositivi Apple, tra iPhone e iPad, agli 85.000 dipendenti di United Airlines, favorevole a questo aggiornamento in quanto riterrebbe che «l’inclusione promuove l’innovazione». L’azienda collabora da più di dieci anni con Apple in vari modi e quest’ultimo passo – dice – avrebbe consentito ai dipendenti «di trovare nuove soluzioni per migliorare i viaggi e mettere al primo posto il servizio clienti».

I nuovi iPhone e iPad avrebbero innanzitutto permesso a United Airlines di dimezzare il numero di agenti «necessari per ogni volo» (da due a uno) «senza compromettere il servizio clienti». In secondo luogo, l’approvazione digitale dei documenti tramite iPad avrebbe contribuito «a prevenire i ritardi su 4.386 voli e a salvare ogni anno 684.000 passeggeri dall’insorgere di ritardi».

Infine, l’app personalizzata United Tech elimina la dipendenza dei tecnici dalla carta, «riducendo i tempi di manutenzione di otto minuti per volo e risparmiando 1 milione di pezzi di carta al mese».

United Airlines connette milioni di persone ai luoghi e ai momenti che contano di più. L’azienda riconosce che i suoi dipendenti sono la chiave per realizzare queste connessioni. Con iPhone e iPad, tutti gli 85.000 dipendenti di United ora sono completamente mobili e in grado di essere più efficaci, rendendo le attività più semplici da completare, nonché la comunicazione più facile e il volo più piacevole per i clienti.

Al di là di questo, come dicevamo tra le due società c’è un solido rapporto: per il rifacimento dell’hub dell’Aeroporto di San Francisco ad esempio se ne è occupata anche Apple, di cui è per altro il più importante cliente (spende annualmente 150 milioni di dollari in biglietti aerei e acquista quotidianamente 50 posti in Business Class per i voli diretti a Shanghai).

Inoltre, dal 2014 offre persino un servizio di entertainment in volo con funzionalità per lo streaming di oltre 150 film e 200 programmi televisivi per iPhone e iPad.