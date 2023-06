Mirrorless Nikon Z6II a 1861€, sconto al minimo storico

Se siete intenzionati a comprarvi una mirrorless full frame, potrebbe essere questo il momento giusto. Su Amazon trovate infatti al minimo storico la Nikon Z6II a 1861€.

Questa fotocamera, come di comprende anche dal nome, è la seconda versione della popolare Nikon Z6. Le novità stanno principalmente nel processore che è più potente e nel secondo slot per memory card. Sono stati affinanti anche alcuni numerosi dettagli di secondaria importanza ma che contribuiscono ad un significativo passo avanti.

Tra le caratteristiche principali vi segnaliamo

sensore da 24MP full-frame BSI-CMOS a 773 punti AF

Scatto continuo fino a 14 fps

UHD 4K video fino 30p

Two slot (1x CFexpress/XQD, 1x UHS-II SD)

mirino elettronico da 3.69M-dot con sebsore di prossimità dell’occhio

Schermo orientabile da 2.1M-dot

Connettore USB-C per ricarica e alimentazione

Fino a 410 scatti per carica

Stabilizzazione con guadagno fino a 5 stop

La Nikon Z6II utilizza il sistema di lenti Z in costante aumento dal punto di vista della quantità, ma è possibile sfruttare l’adattatore FTZ per sfruttare (anche se non nativamente e con qualche limite) il vastissimo sistema di obbiettivi Nikon.

Questa fotocamera che potremmo definire come la più universale della gamma Nikon, si rivolge in maniera ugualmente allettante a chi ha una vecchia DSLR, ai principianti, a chi cerca un prodotto “a prova di futuro” e a chi vuole un dispositivo capace in un tempo di non intimidire per dimensioni e funzioni ma anche in grado di essere molto flessibile. In definitiva ed è una delle migliori fotocamere “all around” del mercato.

È piccola, leggera, ha prestazioni superlative dal punto di vista degli ISO e si confronta ad armi pari, vincendo anche per alcuni aspetti, con dei pilastri del segmento come la Canon EOS R6, la Sony A7 III e la “sorella” Nikon D780 che non è una mirrorless ma offre specifiche molto simili.

La Nikon Z6II a 1861 euro (invece che 2199) rappresenta un eccellente affare. Sul mercato si trova anche a meno del prezzo ufficiale e a volte è possibile reperirla a prezzi paragonabili di quelli Amazon ma qui parliamo di un prodotto di importazione ufficiale con card di garanzia 4 anni Nital e di tutta la sicurezza offerta da un acquisto su Amazon.

Click qui per comprare