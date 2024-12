Moka De’Longhi Alicia Plus, il caffè all’antica reso moderno a 66,59€

Pubblicità

Siete dei tradizionalisti del caffè del Moka ma volete qualche cosa di moderno e più pratico? Ecco qui: DeLonghi ha la risposta giusta la De’Longhi Alicia PLUS una moka elettrica che costa solo 66,59 €.

Pee capire quel di cui stiamo parlando pensate ad una caffettiera con capacità 4 tazze che non ha bisogno del fornello a gas o ad induzione. La si collega alla corrente e produce il caro vecchio caffè dei tempo andati, di quando non c’erano le macchine espresso per la casa (di cui per altro DeLonghi è leader mondiale…).

Ma la Alicia Plus è in grado di fare anche altro. Ad esempio offre la possibilità di creare un programma orario con l’accensione in un momento della giornata. In questo modo sarà possibile avere il caffè pronto al risveglio o al rientro a casa. Tra le altre funzioni

tasto “Aroma” per l’intensità del caffè tra leggero, medio e forte

modalità “orzo” selezionabile dal display con filltro anti-impurità

caffettiera estraibile a base fredda per appoggiare la caffettiera ovunque

cntenitore e coperchio trasparenti per controllare la preparazione del caffè

mantiene il caffè caldo per 30 minuti

spegnimento automatico

La DeLonghi Alicia Plus costerebbe 110 euro ma Amazon in occasione delle offerte del Natale abbatte il costo a 66,59 €. E in più arriva in tempo anche per diventare un regalo da mettere sotto l’albero.