Lenovo, al CES 2025 di Las Vegas un notebook con display che si allunga in verticale

Pubblicità

Nell’ambito del Consumer Electronics Show (CES) 2025 di Las Vegas, Lenovo presenterà un notebook con display che può essere allungato verticalmente, evoluzione di un prototipo presentato lo scorso anno, un prodotto che ora dovrebbe essere commercializzato. L’azienda ha registrato brevetti negli anni passati ma solo ora sembra voler proporre qualcosa di reale.

Il leaker Evan Blass ha condiviso su X alcune immagini, spiegando che si tratta della sesta generazione di ThinkBook Plus, della prima generazione di laptop con schermo avvolgibile, il primo a essere disponibile per la commercializzazione.

Lenovo intende mostrare il ThinkBook al CES2025; il prodotto dovrebbe essere simile a prototipi già visti in precedenza (MWC 2023) come mostra il video di The Verge che alleghiamo. L’idea è di offrire un pulsante sullo chassis laterale per attivare l’allungamento (elemento che è possibile premere di nuovo per far rientrare l’espansione).

Se il laptop sarà messo in vendita, Lenovo sarà il primo vendor a offrire un prodotto del genere; prototipi simili sono stati mostrati anche da altri produttori, e non è dunque da escludere che il 2025 sarà l’anno dei portatili con schermo allungabile. Nell’ottobre del 2022 Motorola Mobility (azienda di Lenovo) aveva mostrato un telefono cellulare “arrotolabile”: premendo un pulsante, lo schermo si allunga e si ritrae con lo sfondo del dispositivo che si adegua alle nuove dimensioni.