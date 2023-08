Monitor Nex aggancia magneticamente iPhone e lo ricarica

Ci sono casi in cui il telefono diventa parte integrante del proprio lavoro al computer, ed è qui che il NexMonitor riesce a massimizzarne la produttività grazie ad un supporto magnetico che mette l’iPhone all’altezza degli occhi.

Immaginate di dover seguire una chat di lavoro, oppure siete in attesa di una mail importante: con uno schermo di questo tipo potete risparmiare spazio sul desktop per altre applicazioni perché la mail, o la chat, la potete tenere aperta direttamente sul cellulare.

Se è vero che si può ottenere quasi lo stesso risultato usando un comune supporto per cellulari, nel caso del NexMonitor si ha il vantaggio di avere lo schermo dello smartphone all’altezza degli occhi, evitando così l’affaticamento del collo che si incontra spostando la testa decine di volte durante l’arco della giornata per passare da uno schermo all’altro.

Funziona con tutti gli iPhone che hanno il sistema di ricarica senza fili MagSafe, ma può essere usato anche coi telefoni Android mediante apposita custodia magnetica. Così, oltre a tenere il telefono a vista, lo ricarica senza fili (oppure con filo, per chi lo preferisce) in modo da averlo completamente carico quando si lascia la postazione di lavoro.

Si tratta di una soluzione senz’altro ergonomica ed elegante, che ben si accosta ai computer Apple sia per la finitura della scocca in alluminio spazzolato, sia per il design minimalista. In questo senso appare certamente particolare poi il sostegno decentrato, con un’ampia base a misura dei Mac mini e del nuovo Mac Studio, ma anche di tanti altri mini-PC Windows che si possono trovare in commercio.

Caratteristiche

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, monta un pannello LCD IPS da 27 pollici in 16:9 con 320 nits di luminosità. Si può scegliere in due versioni, con pannello 2K a 2560 x 1400 pixel, 100 Hz e DCI-P3 90%, oppure con pannello 4K a 3840 x 2160, 60 Hz e DCI-P3 95%.

Presenta poi 2 uscite USB-A, una USB-C, una presa jack audio da 3,5 millimetri, porta Ethernet RJ45 e lettore di schede SD. Il monitor può essere inclinato di 10 o 20° e incorpora anche due altoparlanti da 5 Watt, in modo da mettere sulla scrivania tutto il necessario senza dover collegare hub o altri accessori ingombranti.

Quando arriva

NexMonitor è stato annunciato nel 2022 ma deve ancora arrivare sul mercato. Neppure il prezzo è stato reso noto.