Mozilla Firefox 115 sarà l’ultimo per macOS 10.12, 10.13 e 10.14

Mozilla ha rilasciato Firefox 115, ultima versione del browser per i vari sistemi operativi con integrate novità quali la possibilità di migrare metodi di pagamento salvati in altri browser basati su Chrome e la soluzione di bug minori.

La versione 115 di Firefox è l’ultima per macOS 10.12, 10.13, e 10.14; gli utenti di questi sistemi operativi d’ora in poi avranno a disposizione la versione 115 ESR (Extended Support Release), e riceveranno solo aggiornamenti minori (come correzioni alla sicurezza e alla stabilità) e non gli aggiornamenti rapidi disponibili invece per gli utenti di sistemi operativi più moderni (che ricevono aggiornamenti importanti ogni quattro settimane).

Fino a settembre 2024, ovvero fino al termine della versione 115 ESR, Mozilla aggiornerà gli utenti interessati con aggiornamenti di sicurezza critici e automatici attraverso il canale ESR di Firefox.

Mozilla spiega che anche se Apple non ha una politica ufficiale che regola gli aggiornamenti di sicurezza per le versioni obsolete dei sistemi operativi macOS, la loro prassi tutt’ora in corso è quella di supportare le tre versioni più recenti. L’ultimo aggiornamento di sicurezza per macOS 10.14 risale a luglio 2021. I sistemi operativi non supportati non ricevono aggiornamenti di sicurezza e presentano vulnerabilità note. Senza il supporto ufficiale di Apple, mantenere Firefox per sistemi operativi obsoleti diventa dispendioso per Mozilla e può comportare rischi per la sicurezza degli utenti.

Se si vuole mantenere aggiornato Firefox, con tutte le funzionalità e gli aggiornamenti più recenti, agli utenti che possono farlo si suggerisce di aggiornare il sistema operativo a macOS 10.15 o versione superiori.

L’ultima versione di Firefo si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

Tutti gli articoli su Firefox di Macitynet sono disponibili da questa pagina