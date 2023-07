INFIRAY C200Pro è il rilevatore termico a pistola in sconto di quasi 100 euro

INFIRAY C200Pro è il rilevatore infrarossi ad alte prestazioni di grado professionale, estremamente portatile e dotato di caratteristiche al top. Oggi in sconto di quasi 100 euro, lo portate a casa cliccando a questo indirizzo.

La telecamera termica c200 pro propone una risoluzione di 256×192, luce di grado professionale a 2.000.000 di pixel e bassa latenza, in grado di soddisfare le esigenze di lavoro professionali. Grazie all’algoritmo intelligente MatrixIII per l’elaborazione delle immagini, ottimizza l’imaging anche a breve distanza. Con un angolo di visione ampio di 56°, offre un’osservazione efficiente a breve distanza, così da poter anche puntare alle piccole componenti, consentendo di ottenere immagini termiche ricche di dettagli.

Per gli utenti professionali, la funzione di analisi è stata notevolmente potenziata: supporta l’analisi tramite connessione USB con il PC. Non solo la proiezione in tempo reale dello schermo per l’analisi delle immagini offline, ma anche l’analisi in tempo reale della temperatura a schermo intero e l’analisi in tempo reale della temperatura su punti, linee e aree.

Gode di funzioni di fotografia programmata con allarme automatico preconfigurati per risultati di livello professionale: è possibile configurare il numero di foto da scattare e l’intervallo di tempo, mentre l’allarme automatico scatta al raggiungimento delle soglie di temperatura impostate tra alte e bassa.

Ancora, include la registrazione automatica e il tracciamento delle temperature anomale, offrendo una lunga durata della batteria, anche grazie alla possibilità di alimentazione esterna. Ovviamente, si configura rapidamente per il primo utilizzo, adatto davvero a tutti.

Il suo listino è solitamente di 551 euro, ma al momento lo si acquista a 459 euro cliccando direttamente a questo indirizzo. Lo si può pagare anche tramite PayPal, che offre la possibilità di acquistare in tre rate senza alcun interesse.