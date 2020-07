Mpow UKVV1, asta selfie con LED e specchio incorporati a metà prezzo: solo 9,99 euro

Se vi serve un’asta per i selfie, eccone una un po’ speciale in super-promozione: grazie ad un codice potete infatti comprare a metà prezzo quella di Mpow, che vi portate a casa quindi per soli 9,99 euro.

Questo selfie stick come dicevamo è davvero particolare e per più di una ragione. Innanzitutto è compatibile con tutti gli smartphone attualmente in commercio, compresi i più grandi e ingombranti come potrebbe essere ad esempio un iPhone 11 Pro Max con custodia annessa. E’ dotato di tecnologia Bluetooth per offrire lo scatto in remoto tramite il pulsante integrato nel manico, in questo modo è possibile scattare una fotografia o avviare la registrazione di un video anche quando il telefono montato sull’accessorio si trova ad una posizione inaccessibile, ad esempio con l’asta completamente estesa e rivolta verso l’alto.

La batteria integrata nel manico, per altro caratterizzato da una impugnatura piuttosto ergonomica è da ben 1.500 mAh. Perché oltre ad alimentare il chip Bluetooth funge anche da energia per la luce LED incorporata sulla parte terminale dell’asta. E’ una novità assoluta per un dispositivo di questo genere e che risolve più di una situazione. Si può infatti accendere su tre diverse intensità di luce e funziona come luce riempitiva sia per le fotografie che nelle riprese video. Il fascio di luce si può anche ruotare in modo da adattare l’illuminazione in base al contesto e alla posizione del soggetto inquadrato.

Ultima ma non per importanza la presenza di un piccolo specchio sul retro, molto utile per comporre correttamente la giusta inquadratura quando si usa l’asta per un autoscatto sfruttando la maggiore qualità della fotocamera posteriore degli smartphone.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, la batteria promette fino a 72 ore di autonomia per la luce LED (ruotabile di trecentosessanta gradi), 30 giorni di connessione Bluetooth continuata oppure…fino a 3 anni in standby. La morsa sulla quale vi si alloggia lo smartphone si estende da 4,57 centimetri a 8,38 centimetri mentre la lunghezza dell’asta è di appena 19 centimetri da chiusa e ben 86 centimetri al massimo della sua estensione. Il collegamento Bluetooth è supportato da tutti gli iPhone a partire da iOS 5 e sugli smartphone con almeno la versione 4.2 di Android.

Quest’asta si chiama UKVV1 ed è al momento in vendita su Amazon a 21 euro. Se però inserite il codice H5XMPPLQ nel carrello risparmiate più della metà del prezzo di listino: ve la portate a casa per soli 9,99 euro.