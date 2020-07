Waze si rifà il look: cambia logo e aggiunge nuovi “mood”

A seguito della graduale riapertura dei confini e con la ripresa della mobilità, Waze – tra l’altro tra le prime ad offrire un aiuto concreto durante la fase iniziale della pandemia di coronavirus – ha deciso di accogliere gli automobilisti nuovamente sulle strade con un nuovo aggiornamento dedicato proprio alla sua community, un omaggio ai 130 milioni di Wazer che utilizzano l’app quotidianamente. La novità principale riguarda i cosiddetti Moods.

Sono gli “Umori” che rappresentano un alter ego dell’automobilista, così in grado di comunicare agli altri utenti il proprio stato d’animo: di nuovi ce ne sono trenta tra cui Green, Scettico, Mal d’auto, Zen e Robot, che saranno progressivamente integrati da molti altri. Per selezionare un nuovo Mood basta scaricare l’ultima versione di Waze, disponibile gratuitamente su App Store per iPhone e sul Play Store per i dispositivi Android, e seguire tre semplici passaggi: dal Menu si clicca sul proprio username per accedere a Il mio Waze, con un tap su Il mio umore ecco l’elenco di tutti i Mood tra cui scegliere.

Da qualche giorno Waze ha anche un nuovo logo ed ha rinnovato anche le icone: per la scelta di questo “nuovo look”, la società ha coinvolto direttamente la sua community per comprendere meglio come gli utenti si sentano nei confronti dell’applicazione. Lo scambio di opinioni ha previsto vari passaggi: dagli incontri con alcuni membri allo studio condotto con 13.000 automobilisti e persino un sondaggio d’opinione tra i conoscitori di Waze. Questi momenti di confronto hanno permesso a Waze di evidenziare e attuare due azioni: la ricostruzione di elementi che erano sempre stati parte dell’app, ora più coerenti, immediati e semplici e fornire alla comunità maggiori possibilità di esprimersi.

E’ un restyling che che comprende anche un nuovo formato per la mappa che, come il resto dell’interfaccia, è caratterizzata da colori volutamente brillanti con la quale l’azienda intende «Evidenziare la comunità inclusiva e internazionale dell’applicazione». Oltre agli elementi in-app aggiornati, Waze ha progettato un nuovo linguaggio visivo basato sul sistema delle strade, definito “blocco per blocco”. Si tratta di aggiornamento su larga scala perché l’applicazione non si basa solo sulla tecnologia ma anche e soprattutto sulle persone «E’ un modo con cui entriamo direttamente in contatto con la community a un livello più emotivo».

Ricordiamo infine che da qualche mese l’app sta provando gli indicatori di cambio corsia: trovate maggiori informazioni in merito al suo funzionamento in questo articolo. Per saperne di più su Waze potete fare riferimento agli approfondimenti che abbiamo pubblicato nel corso del tempo all’interno di questa sezione del nostro sito web.