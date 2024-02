Mustool DM9, microscopio 1200x con display incorporato

Un microscopio digitale può essere utile in molte occasioni, dall’ambito professionale all’intrattenimento, passando per lo studio. Quale che sia il motivo per cui potreste beneficiarne, sappiate che al momento c’è l’ottimo Mustool DM9 in offerta online.

Questo microscopio può essere smontato in modo da ingombrare molto poco ed essere trasportato con più facilità, perciò è una valida soluzione specialmente per chi ha bisogno di riporlo una volta usato oppure deve portarselo a scuola o al lavoro.

Offre un ingrandimento fino a 1200x, perciò è ottimo in svariati contesti. Si va dalla riparazione degli orologi all’analisi di chip e componenti elettronici, oppure si può usare per identificare monete e gioielli, per verificare la qualità e la resistenza dei tessuti, analizzare un particolare colore; più semplicemente, un insegnante può usarlo a scuola per le sue lezioni, mentre un ragazzo o un bambino possono sfruttarlo per guardare in un modo tutto nuovo gli oggetti quotidiani e la natura che li circonda.

Usa otto luci LED per illuminare adeguatamente ciò che dev’essere ingrandito, con due faretti dall’inclinazione regolabile per annullare le ombre laterali.

C’è la messa a fuoco manuale, ma soprattutto tutto quel che viene ingrandito viene mostrato in tempo reale attraverso uno schermo da 7 pollici con risoluzione 800 x 480 pixel che può per altro essere inclinato in modo da osservare sia in piedi che da seduti.

Questo microscopio però non si ferma soltanto agli ingrandimenti in tempo reale perché è in grado di scattare foto JPG da 16 MP o registrare video in formato AVI e risoluzione Full HD su una microSD (max 32 GB da comprare a parte e inserire nell’apposito ingresso), potendo così poi rivedere con più calma gli ingrandimenti o, meglio ancora, riversarli su una memoria esterna per portarli a scuola o inviarli direttamente per Whatsapp o email.

Infine, il microscopio si controlla attraverso il telecomando in dotazione, in modo tale da poter gestire il tutto con una mano sola e, volendo, senza distogliere lo sguardo dallo schermo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 92,73 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 35% andando a spendere soltanto 60,27 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.