Con Astropad Slate il Mac si controlla con iPad e Apple Pencil

Astropad Slate è un’app per iPad che arriva da Astropad, sviluppatori che si sono fatti notare per Studio (app che trasforma l’iPad in tavoletta grafica per Mac e PC) e Luna Display (app che trasforma l’iPad in schermo aggiuntovo per Mac o PC), e che ora propongono un’app che permette di trasformare l’iPad in strumento per controllare il Mac: con Slate il tablet si può usare per disegnare (alla stregua di una tavoletta grafica), come mouse e trackpad (l’iPad diventa un trackpad gigante), per eseguire gesture sul Mac (es. con le due dita per scrollare o zoomare), come strumento per scrivere a mano (con l’Apple Pencil) testo riconosciuto in input sul Mac.

I requisiti per usare l’app Astropad Slate (22,99 € nel momento in cui scriviamo sull’App Store) sono: un iPad con iPadOS 15 o seguenti e un Mac con macOS 11 o seguenti.

Per la connessione tra iPad e Mac si può sfruttare la WIFi, un cavo USB o una rete Peer-to-Peer (sfruttando la connessione WiFi del tablet e del computer).

Lo spazio di lavoro è personalizzabile e l’utente può modificare livello di pressione e gesture; è supportata anche la funzionalità “hover” degli iPad più recenti (eseguire azioni tenendo la punta di Apple Pencil vicina allo schermo di iPad, senza necessariamente toccare lo schermo) o simulare Hover con gli iPad più vecchi.

Come sfruttare l’app Astropad Slate



Dopo avere scaricato Astropad Slate dall’App Store, si avvia, si lancia l’app companion sul Mac, si mettono in comunicazione iPad e Mac (collegati alla stessa rete WiFi o via USB) ed è possibile controllare il Mac dall’iPad.

È supportato lo screen mapping, ed è possibile mappare il tablet in modalità mouse con posizione relativa (il cursore resta sul punto in cui si trova quando si solleva la penna e si interagisce con il dispositivo come con un mousepad o trackpad) o in modalità screen-mapping con posizione assoluta (l’intero schermo dell’iPad è scalato e l’area attiva viene mappata sull’intero monitor).

Non è obbligatorio usare l’Apple Pencil ed è possibile modificare le impostazioni di Touch per decidere il comportamento con le dita, alla stregua di quanto è possibile fare con il trackpad del Mac.

Che differenza c’è tra Slate e Astropad Studio?

Slate è un’app che trasforma l’iPad in un pen tablet senza display per Mac, mappa le posizioni in input e le trasmette al Mac (lo schermo dell’iPad resterà nero). Astropad Studio trasforma l’iPad in una tavoletta grafica per Mac o PC, replicando sul display dell’iPad lo schermo del Mac.