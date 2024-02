N-ONE NBook Ultra, PC portatile con schermo 2K in sconto

Se vi serve un computer portatile per lavorare a casa e in ufficio, oppure per studiare a scuola e in cameretta, c’è una interessante offerta online: N-ONE NBook Ultra non solo è moderno e performante, ma tra i più leggeri e sottili nonostante l’ampio schermo da 16 pollici. Se vi interessa è attualmente in sconto.

Costruttivamente non è diverso dal computer portatile per antonomasia, presentandosi in una delle forme più moderne: la scocca infatti è in metallo, le cornici sono sottilissime e la tastiera (con layout QWERTY americano) è di dimensioni standard, quindi ottima per scrivere anche per ore. Il tutto in meno di 2 kg di peso e uno spessore di appena 12 millimetri.

Come dicevamo lo schermo è molto grande: parliamo di un pannello IPS da 16 pollici di diagonale, con risoluzione 2K a 2.560 x 1.600 pixel in formato 16:10 e ina frequenza di aggiornamento pari a 165 Hz.

Il processore è da otto core: un AMD Ryzen 7 8845HS fino a 5.1 GHz, affiancato da una GPU AMD Raden 780M e 32 GB di RAM di tipo DDR5 a 5.600 MHz. Per quanto riguarda la capacità, usa un disco SSD da 1 TB.

Si tratta di un computer quindi non solo potente, ma anche capace di avviare e sostenere più programmi aperti contemporaneamente senza rallentamenti, e con tanto spazio a disposizione per installare le app e per tutti i documenti personali.

C’è una videocamera da 1 MP per le videochiamate e una batteria da 83 Wh che promette fino a 7 ore di autonomia con una sola carica, capace quindi di far lavorare per ore anche in assenza di corrente.

Lato connettività è altrettanto performante: c’è l’ultimo WiFi 6E, il Bluetooth 5.2 per eventuali accessori, la porta USB-C per l’alimentazione, due prese USB-A 3.2 e un ingresso audio jack da 3.5 millimetri.

Ovviamente Windows è preinstallato: c’è l’ultima versione 11 Pro.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 945,91 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 9% andando a spendere soltanto 862,45 €.

