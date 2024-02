Continua lo smottamento della vecchia guardia Apple, via il capo del gruppo Audio

Nel team audio hardware di Apple che si occupa ad esempio delle funzionalità di AirPods, del Mac e altri prodotti, saranno a breve attuati dei cambiamenti nella leadership perché il vice presidente Gary Geaves lascerà il suo incarico.

Lo riferisce Bloomberg spiegando che Geaves ha rassegnato le dimissioni dalle proprie funzioni e verrà sostituito dal principale assistente, Ruchir Davé.

Nel gruppo in questione, riferisce Bloomberg, lavorano circa 300 persone, ed è una parte fondamentale delle attività di Apple in crescita che riguardano AirPod e speaker; questo gruppo supervisiona tecnologie che riguardano ingressi e uscite audio, e ha contribuito allo sviluppo di tecnologie software come l’audio spaziale, diventate un punto di forza di AirPod, HomePod e con il Vision Pro. Questo gruppo, inoltre, gestisce gli audio testing labs presso gli uffici Apple nella Silicon Valley.

Il cambiamento di leadership, comporta nuovi sconvolgimenti nell’hardware engineering group guidato da John Ternus. Recentemente ha lasciato Apple anche Tang Tan, vice president of product design di iPhone Apple Watch e Airpod; in preparazione di questa mossa, al gruppo di Geaves è stato chiesto di rispondere a Matt Costello, dirigente responsabile delle cuffie Beats e di HomePod.

Geaves è arrivato in Apple nel 2011 dopo essersi occupato di ricerche e sviluppo per Bowers & Wilkins (azienda nota per diffusori, cuffie e soundbar); rimarrà in Apple come consigliere per Costello. Dopo la partenza di Tan, Costello ha anche assunto la responsabilità del product design group per gli accessori.

Secondo voci che arrivano dal gruppo che si occupa di audio in Apple, Geaves da tempo valutava di andare in pensione e la decisione di limitarsi a un mero ruolo consultivo è un passo intermedio in vista del pensionamento. Negli ultimi mesi altri dirigenti hanno lasciato l’azienda, incluso DJ Novotney, hardware engineering vice president alle dipendenze di Costello, ma anche il senior designer Bart Andre.