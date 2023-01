Nanoleaf a tutto Matter con 5 nuovi prodotti al CES 2023

Nanoleaf, leader globale del settore dell’innovazione dell’illuminazione intelligente e modulare presenta al CES 2023 cinque nuovi prodotti per la casa intelligente compatibili con Matter. Tra questi troviamo inclusi i primi interruttori intelligenti con apprendimento dell’azienda che non vedremo in Europa prima di un re-design per il mercato continentale..

Sense+ Controls (Sense+ Smart Light Switch, Sense+ Wireless Smart Light Switch e Nala Learning Bridge), Nanoleaf 4D TV Screen Mirror Camera, LightstripsKit, e Nanoleaf Skylight per l’illuminazione modulare a soffitto vengono mostrati per la prima volta al CES 2023 con automazioni domestiche intelligenti avanzate. I prodotti saranno lanciati sul mercato nel corso del 2023.

Nanoleaf 4D – Il kit per circondare la TV dotato di strisce led e fotocamera.

Nanoleaf 4D porta amplia l’esperienza di intrattenimento oltre il confine dello schermo. 4D TV Smarter Kit viene fornito con una fotocamera Screen Mirror e una striscia luminosa intelligente compatibile con Matter che utilizza la nuova tecnologia Sync + per trasformare film e giochi preferiti in un viaggio dei sensi davvero coinvolgente.



Con quattro modalità Screen Mirror tra cui scegliere e fino a 50 zone indirizzabili sulla striscia LED (10 zone per 1M, lunghezza fino a 5M), gli utenti hanno completa libertà di personalizzazione. La videocamera può essere posizionata sopra o sotto il televisore per maggiore flessibilità, mentre la striscia LED presenta una facile installazione con staffe a scatto e adesivi inclusi.

La nuova esclusiva tecnologia Sync+ di Nanoleaf non solo abilita Screen Mirror con la TV, ma sincronizza insieme l’intera suite di prodotti di illuminazione Nanoleaf, allargando lo schermo del tuo intrattenimento preferito in tutta la stanza. Sync+ consente inoltre la riproduzione di scene di illuminazione dinamica attraverso la configurazione di illuminazione Nanoleaf, sincronizzando colori e animazioni ricchi e brillanti in modo che una singola scena come “Aurora Borealis” e “Vibrant Sunrise” venga riprodotta continuamente in tutta la stanza. Nanoleaf 4D TV Smarter Kit verrà lanciato nel secondo trimestre del 2023 e sarà disponibile in due opzioni di lunghezza adatte per TV di dimensioni 55″-65″ e 65″-85″.

Controlli Sense+ e assistente all’apprendimento dell’automazione “Nala”

La linea Sense+ Controls di Nanoleaf offre la prima esperienza di illuminazione intelligente a mani libere al mondo all’interno della casa. Pronta per Matter e funzionante su Thread, la linea Sense+ Controls include Smart Light Switch cablato, lo Smart Light Switch wireless e Nala Learning Bridge. Tutti e tre i prodotti sono dotati di sensori di movimento e illuminazione ambientale integrati per personalizzare l’illuminazione dell’intera casa, automatizzata in base alle routine quotidiane e ai programmi personali. Il Nala Learning Bridge funge anche da Border Router Thread e funziona come una luce notturna che cambia colore con una luce soffusa per quando si ha bisogno solo di un po’ di luce la sera.

I prodotti Sense+ lavorano insieme al nuovo Intelligent Automation Learning Assistant di Nanoleaf, chiamato Nala, per “imparare” le preferenze dall’uso quotidiano e dalle routine. Nala è un potente assistente di apprendimento unico nel suo genere che crea automazioni personalizzate.

Con Nala si ottengono azioni predittive come accendere/spegnere le luci, regolazioni fluide della luminosità e del colore, selezione della scena in base alle preferenze e altro ancora. I router Nanoleaf Thread Border Router* saranno anche aggiornabili per funzionare come Nala Bridge.

In sostanza, con i controlli Sense+ e la tecnologia Nala le tue luci possono finalmente “pensare”. Sense+ Controls sarà lanciato nel terzo trimestre del 2023.

Nanoleaf Skylight – I pannelli da soffitto modulari intelligenti per montaggio in superficie

Nanoleaf Skylight sarà il primo apparecchio da soffitto modulare nel suo genere che funziona con Matter, offrendo agli utenti il controllo completo sulla disposizione del design della plafoniera e sull’area di copertura.

Si tratta in pratica di una nuova versione di Canvas, I pannelli luminosi modulari da parete più venduti di Nanoleaf: con SKylight l’azienda mira a ridefinire il settore con pannelli LED RGBW modulari quadrati che possono essere disposti in diverse posizioni per creare una varietà di disegni diversi.

Funzionando tramite Wi-Fi, Skylight fornisce una luce bianca nitida e funzionale per l’uso quotidiano e oltre 16 milioni colori dinamici per l’illuminazione ambientale, con funzioni intelligenti per regolare luminosità, colori, temperature colore e scene. Skylight viene fornito con tutte le funzionalità intelligenti che gli utenti di Nanoleaf hanno imparato a conoscere e ad amare, tra cui il Rhythm Music Visualizer, lo Screen Mirror e l’illuminazione dinamica.

L’apparecchio da soffitto modulare funge anche da border router e viene fornito con sensori Sense+ integrati per consentire il rilevamento del movimento e della luce ambientale per consentire una maggiore capacità di automazione della casa.Nanoleaf Skylight verrà lanciato nel terzo trimestre del 2023.

Lampadine e strisce luminose Essentials – le prime compatibili con Matter

Illuminando tutta la tua casa con una luce bianca nitida e funzionale e ricchi colori dinamici e scene, le lampadine Essentials certificate Matter (A19, BR30, GU10 e un faretto da incasso) e le Strisce LED sono pensate per l’illuminazione di tutti i giorni offrendo allo stesso tempo animazioni per creare l’atmosfera ideale per diverse attività, stati d’animo e occasioni speciali della vita.

Le lampadine e le strisce luminose certificate Essentials Matter verranno lanciate nel primo trimestre del 2023.

La linea completa di pannelli luminosi e barre luminose modulari di Nanoleaf (comprese le Canvas) sarà aggiornabile a Matter entro la fine dell’anno, offrendo un semplice aggiornamento software per fornire il modo più semplice per configurare la tua casa più personalizzata e intelligente del futuro.

Tutte le notizie su Nanoleaf le trovate su questa pagina di macitynet.