NAVEE V25i Pro è lo scooter elettrico per pendolari

Navee ha annunciato il nuovo monopattino elettrico NAVEE V25i Pro, indicato come adatto per pendolari che cercano un mezzo di trasporto economico, ecologico e portatile.

Tra le peculiarità di V25i Pro, il design DoubleFilp con innovativo meccanismo di piegatura che consente di risparmiare il 66% di spazio rispetto ai modelli a piegatura singola, interessante per i pendolari che devono affrontare corsie affollate e spazi di limitati, come ad esempio sui mezzi pubblici, riducendo anche i problemi di parcheggio o di manovra in spazi ristretti.

Alimentato da un motore da 600 W (potenza nominale di 300 W), V25i Pro offre una velocità massima di 20 km/h (limite di velocità obbligatorio nel rispetto delle leggi sulle strade italiane) perfetta per muoversi con facilità per le strade cittadine.

Il produttore riferisce di un’esperienza di guida stabile con un angolo massimo di salita pari al 15%, per,ettendo di affrontare con sicurezza terreni diversi.

Il sistema di recupero dell’energia e gli pneumatici (da 10″) a bassa resistenza al rotolamento contribuiscono a un’autonomia massima di 25 km per ogni viaggio.

V25i Pro è dotato di indicatori di direziozione, per conformarsi alle normative regionali. migliorando la sicurezza e la segnalazione delle intenzioni sulla strada. È progettato con uno slot predefinito per la targa, anticipando e semplificando il processo di immatricolazione legale, allineandosi con i requisiti locali e semplificando il processo per i conducenti di aderire alle normative necessarie.

Per quanto concerne la sicurezza è presente un sistema di frenata doppio cono E-ABS anteriore e freno a tamburo posteriore.

Lo scooter elettrico NAVEE V25i Pro è disponibile per l’acquisto al prezzo di lancio di 299 euro – dal 7 al 16 dicembre nei negozi Unieuro e sulla piattaforma online in Italia. Il prezzo di listino sarà in seguito di 349,00 euro.

