Nei termini più cercati su Google nel 2020 la pandemia, le elezioni USA e tanti perché sul COVID

Google pubblica come ogni anno i trend con i termini più ricercati e, come è facile immaginare, la maggiorparte delle persone ha cercato parole chiave e termini legati alla pandemia da COVID-19, alle elezioni statunitensi, alle manifestazioni legate al movimento Black Lives Matter.

Soprattutto negli USA, gli utenti hanno cercato informazioni sulle elezioni, sul coronavirus (argomento trend in tre su cinque nella classifica degli argomenti nella topo five), su Joe Biden, Kim Jong Un e Kamala Harris. Tra le ricerche che incuriosiscono anche quelle su “Tom Hanks” (probabilmente perché è stato uno dei primi attori a contrarre il coronavirus), e su “Tiger King”, una docu-miniserie televisiva statunitense di successo, prodotta da Netflix.

Di seguito la classifica dei termini più cercati in Italia quest’anno (qui i vari trend):

Coronavirus Elezioni USA Classroom Weschool Nuovo Dpcm Diego Armando Maradona Kobe Bryant Meet Contagi Protezione civile

Trend a parte, colpiscono la ricerca di termini che iniziano con “Perché…”. L”anno che sta per svolgere al termine ha messo a dura prova molte persone e termini di ricerca come “Perché non riesco a dormire?”, “Perché si chiama COVID-19?” e argomenti che riguardano la didattica a distanza, non lasciano dubbi su quali erano le maggiori preoccupazioni degli utenti. Di seguito i “perché” più cercati in Italia:

Votare sì al referendum Si chiama coronavirus Le scope stanno in piedi Votare no al referendum L’Australia brucia In Germania pochi morti Si festeggia ferragosto Coronavirus, perché si muore I Ricchi e Poveri si sono separati Si chiama covid-19

Questa è invece la classifica dei personaggi più cercati in Italia:

Alex Zanardi Silvia Romano Donald Trump Joe Biden Giuseppe Conte Kim Jong-un Boris Johnson Kamala Harris Rula Jebreal Elon Musk

Sono mancati personaggi de mondo dello spettacolo, dello sport, della politica, e tra i nomi più cercati quest’anno ci sono “Maradona”, “Gigi Proietti”, ” Sean Connery”, “Ezio Bossio”, “Jole Santelli”. Di seguito la classifica:

Maradona Kobe Bryant Gigi Proietti Ezio Bosso Ennio Morricone Sean Connery Franco Lauro Jole Santelli George Floyd Naya Rivera

Per quanto riguarda gli eventi, i più cercati nel 2020 secondo Google sono principalmente eventi sportivi, ma anche eventi come le Elezioni USA, il “Festival di Sanremo” e argomenti legati al “Black Friday”. Di seguito la classifica:

Campionato Serie A Elezioni USA Festival di Sanremo Champions League Europa League Roland Garros Black Friday NBA Referendum Festa della Repubblica

Interessanti le classifiche con termini che iniziano con “Come si fa”, “Come fare” e che sembrano essere legati per lo più ad attività ancora una volta legate alla pandemia da coronavirus. Di seguito i termini più cercati:

Il pane in casa Le mascherine antivirus Il lievito di birra La pizza L’amuchina Il lievito madre Il tampone Lo spid Domanda reddito di emergenza Gli gnocchi

Non mancano termini che iniziano con “Cosa significa”, con argomenti comprensibilmente legati ancora una volta alla pandemia e le persone alla ricerca di significati di termini quali “DPCM”, “lockdown”, “Pandemia”. Di seguito i termini più cercati:

Pandemia MES DPCM Congiunti Urbi et Orbi Bonsai Smart working Lockdown RSA Black Lives Matter

Anche il “fai da te”, evidenzia uno “spostamento” negli interessi degli italiani con argomenti che hanno a che fare con la cura del corpo. Di seguito gli argomenti più cercati dagli italiani: