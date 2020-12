Su Amazon cuffie AirPods Max ordinabili, scorte in riduzione

Un paio di giorni fa via abbiamo segnalato la disponibilità delle cuffie AirPods Max. su Amazon. Ora possiamo dirvi che sono ordinabili (anche se senza data di spedizione specificata) e aggiungere anche che se vi interessano, vi conviene comprare subito.

La constatazione deriva da una serie di visite che abbiamo fatto nel corso della serata dell’altro ieri e di ieri al sito on line di Amazon. Nel corso delle ultime ore non solo è stato possibile mettere nel carrello le cuffie (cosa che immediatamente dopo la loro apparizione non era possibile) ma le scorte si stanno anche abbassando. La prova è nel fatto che il modello in blu è sparito dalla vetrina. In più vi possiamo confermare che le nostre AirPods Max sono state regolarmente registrate ed aggiunte al carrello e infine abbiamo ricevuto anche la conferma dell’ordine. Quel che non abbiamo è la data di spedizione ma questo è un dettaglio comprensibile.

Apple sembra avere una scorta limitatissima di queste cuffie. Dovrebbero essere nei negozi (e spedite) martedì 15, ma dopo qualche ora dall’annuncio su Apple Store la spedizione è schizzata subito all’8 gennaio. Attualmente la spedizione è prevista tra il 12 gennaio e tre mesi e addirittura fine marzo (14 settimane…) a seconda dei colori. La tinta più gettonata è l’azzurro quella che su Amazon, appunto, è sparita dalla vetrina. Probabile a questo punto che anche Amazon non sappia esattamente quante AirPods Max riceverà e sta facendo una valutazione sugli ordini ricevuti.

Il nostro consiglio se le AirPods Max vi interessano subito è quindi quello di comprare da Amazon. Nonostante non ci siano date precise di spedizione, il grande rivenditore on line recentemente in grado di spedire i sui prodotti in contemporanea con Apple. Anche se le scorte dovrebbero quindi essere molto limitate, si può essere fiduciosi che ordinando su Amazon ci sarà una spedizione entro lunedì o martedì e riceverete le cuffie prima di un ordine inoltrato con Apple. Come dire che Amazon continua ad alimentare la speranza di avere queste cuffie prima di Natale.

Le cuffie AirPods Max le trovate qui